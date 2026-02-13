Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Aos 30, ele tinha dinheiro e sucesso, mas mudou a estratégia para construir riqueza real

Após se sentir infeliz mesmo com patrimônio elevado, investidor redefiniu regras sobre renda, risco e capital

(Reprodução/LinkedIn)

(Reprodução/LinkedIn)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14h50.

Aos 30 anos, Sahil Bloom já havia atingido marcos que simbolizam sucesso financeiro. Carreira sólida, investimentos ativos e patrimônio crescente. Ainda assim, sentia-se infeliz. A percepção de que acumular ativos não significava, necessariamente, construir prosperidade sustentável o levou a revisar completamente sua estratégia de gestão de capital pessoal.

Após três anos estudando dinheiro e riqueza, Bloom estruturou 25 regras financeiras que passaram a orientar sua tomada de decisão. Para o público de finanças corporativas, seus princípios dialogam diretamente com temas como alocação eficiente de capital, controle de risco, governança financeira e retorno ajustado ao ciclo de vida. As informações foram retiradas de artigo publicado na CNBC Make It.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Renda como principal vetor de crescimento patrimonial

Um dos pontos centrais de sua filosofia é tratar a renda como maior alavanca estratégica. Bloom argumenta que o retorno obtido ao desenvolver habilidades, ampliar escopo de atuação e assumir funções de maior impacto supera diferenças marginais de rentabilidade entre ativos financeiros.

Sob a ótica corporativa, trata-se de priorizar investimentos em capital humano. Em vez de concentrar energia na diferença entre retornos anuais de mercado, o foco deve estar na capacidade de gerar fluxo de caixa crescente ao longo do tempo.

Ele defende que investimentos em formação, saúde, rede de contatos e desenvolvimento pessoal devem ser considerados aportes estratégicos, não despesas operacionais.

Proteção de capital e disciplina operacional

Bloom sustenta que evitar erros financeiros pode ser mais relevante do que buscar ganhos extraordinários. Compras impulsivas, dívidas desnecessárias e decisões emocionais corroem patrimônio de forma silenciosa.

Entre suas diretrizes estão viver abaixo das próprias possibilidades, manter uma reserva de emergência equivalente a 12 meses de despesas e adotar uma regra de 24 horas para compras não essenciais acima de determinado valor. A proposta é preservar liquidez e reduzir riscos comportamentais.

A dívida, segundo ele, deve ser usada como instrumento estratégico e não como mecanismo para sustentar padrão de vida incompatível com a renda. Sua regra prática é não financiar um bem de luxo caso não seja possível adquiri-lo duas vezes à vista.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Estratégia de alocação com assimetria controlada

Na construção de portfólio, Bloom adota abordagem semelhante ao modelo barbell. A maior parte do capital permanece em ativos seguros e previsíveis, como fundos indexados, renda fixa e caixa. Uma parcela menor é direcionada a ativos de alto risco e alto potencial de retorno.

A lógica é equilibrar estabilidade com exposição a oportunidades assimétricas, mantendo a integridade do patrimônio mesmo em cenários adversos.

Ele também destaca que retorno não deve ser medido apenas financeiramente. Em fases iniciais da carreira, realizou investimentos que ampliaram acesso e aprendizado, ainda que o retorno monetário fosse incerto. Trata-se de avaliar retorno estratégico, não apenas contábil.

Governança financeira e simplificação

Outro princípio central é a simplificação. Contas dispersas, investimentos pouco compreendidos e despesas recorrentes ignoradas reduzem eficiência financeira. Bloom recomenda consolidar estruturas, automatizar pagamentos e realizar auditorias trimestrais para eliminar desperdícios.

A disciplina operacional libera capacidade decisória para temas estruturais, como expansão de renda e posicionamento estratégico de ativos.

Ele também reforça a importância de alinhamento financeiro em relações pessoais. Problemas raramente surgem da matemática, mas da falta de convergência de prioridades. Revisões periódicas criam transparência e direção comum.

Esse curso ensina como gerenciar as finanças corporativas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

ONG forma talentos em 16 semanas e gera US$ 35 bi em impacto econômico

Sem contratar, empresa levanta US$ 100 milhões e triplica receita desde 2020

Sabor 'tadala': em 25 dias, energético de SC bate recorde e soma 23 milhões de pedidos

Nova regra separa vales de outras compras no cartão. Veja o que muda

Mais na Exame

Esporte

Palmeiras x América MG: que horas é o jogo do Brasileirão?

Carreira

Como líderes de grandes marcas de consumo se mantêm atualizados com a geração Z

Negócios

ONG forma talentos em 16 semanas e gera US$ 35 bi em impacto econômico

ESG

CPFL enxuga plano ESG e eleva resiliência climática a questão de sobrevivência