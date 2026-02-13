Aos 30, ele tinha dinheiro e sucesso, mas mudou a estratégia para construir riqueza real

Aos 30 anos, Sahil Bloom já havia atingido marcos que simbolizam sucesso financeiro. Carreira sólida, investimentos ativos e patrimônio crescente. Ainda assim, sentia-se infeliz. A percepção de que acumular ativos não significava, necessariamente, construir prosperidade sustentável o levou a revisar completamente sua estratégia de gestão de capital pessoal.

Após três anos estudando dinheiro e riqueza, Bloom estruturou 25 regras financeiras que passaram a orientar sua tomada de decisão. Para o público de finanças corporativas, seus princípios dialogam diretamente com temas como alocação eficiente de capital, controle de risco, governança financeira e retorno ajustado ao ciclo de vida. As informações foram retiradas de artigo publicado na CNBC Make It.

Renda como principal vetor de crescimento patrimonial

Um dos pontos centrais de sua filosofia é tratar a renda como maior alavanca estratégica. Bloom argumenta que o retorno obtido ao desenvolver habilidades, ampliar escopo de atuação e assumir funções de maior impacto supera diferenças marginais de rentabilidade entre ativos financeiros.

Sob a ótica corporativa, trata-se de priorizar investimentos em capital humano. Em vez de concentrar energia na diferença entre retornos anuais de mercado, o foco deve estar na capacidade de gerar fluxo de caixa crescente ao longo do tempo.

Ele defende que investimentos em formação, saúde, rede de contatos e desenvolvimento pessoal devem ser considerados aportes estratégicos, não despesas operacionais.

Proteção de capital e disciplina operacional

Bloom sustenta que evitar erros financeiros pode ser mais relevante do que buscar ganhos extraordinários. Compras impulsivas, dívidas desnecessárias e decisões emocionais corroem patrimônio de forma silenciosa.

Entre suas diretrizes estão viver abaixo das próprias possibilidades, manter uma reserva de emergência equivalente a 12 meses de despesas e adotar uma regra de 24 horas para compras não essenciais acima de determinado valor. A proposta é preservar liquidez e reduzir riscos comportamentais.

A dívida, segundo ele, deve ser usada como instrumento estratégico e não como mecanismo para sustentar padrão de vida incompatível com a renda. Sua regra prática é não financiar um bem de luxo caso não seja possível adquiri-lo duas vezes à vista.

Estratégia de alocação com assimetria controlada

Na construção de portfólio, Bloom adota abordagem semelhante ao modelo barbell. A maior parte do capital permanece em ativos seguros e previsíveis, como fundos indexados, renda fixa e caixa. Uma parcela menor é direcionada a ativos de alto risco e alto potencial de retorno.

A lógica é equilibrar estabilidade com exposição a oportunidades assimétricas, mantendo a integridade do patrimônio mesmo em cenários adversos.

Ele também destaca que retorno não deve ser medido apenas financeiramente. Em fases iniciais da carreira, realizou investimentos que ampliaram acesso e aprendizado, ainda que o retorno monetário fosse incerto. Trata-se de avaliar retorno estratégico, não apenas contábil.

Governança financeira e simplificação

Outro princípio central é a simplificação. Contas dispersas, investimentos pouco compreendidos e despesas recorrentes ignoradas reduzem eficiência financeira. Bloom recomenda consolidar estruturas, automatizar pagamentos e realizar auditorias trimestrais para eliminar desperdícios.

A disciplina operacional libera capacidade decisória para temas estruturais, como expansão de renda e posicionamento estratégico de ativos.

Ele também reforça a importância de alinhamento financeiro em relações pessoais. Problemas raramente surgem da matemática, mas da falta de convergência de prioridades. Revisões periódicas criam transparência e direção comum.

