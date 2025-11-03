Aos 27, eles vão faturar R$ 100 milhões com perfume que bombou no TikTok

Viralizar na internet não é mais sinônimo de só ganhar seguidores e fama (nem que por 15 minutos). Agora, também é sinônimo de ganhar — muito — dinheiro.

Foi exatamente isso que fizeram os empreendedores Artur Ecom e Alberto Kouty, ambos de 27 anos.

À frente da marca de cosméticos Attracione, eles criaram um perfume com feromônio que virou um dos produtos mais vendidos no TikTok Shop, a plataforma de e-commerce integrada ao app de vídeos curtos.

Fundada em novembro de 2024, a Attracione tem uma proposta ousada: criar fragrâncias que estimulam sensações de confiança, desejo e atração — tudo isso embasado em estudos de neurociência e marketing sensorial.

O público comprou a ideia. Em janeiro de 2025, a empresa faturou 7 milhões de reais e deve encerrar o ano com 100 milhões de reais em receita.

“Desde o começo, a única coisa que a gente não queria era ficar só na estética”, diz Alberto. “Queríamos um produto que ativasse sensações reais de autoconfiança e autoestima. A gente sabe que não existe milagre, mas dá pra criar experiências que realmente mexem com as pessoas.”

Como dois amigos de escola criaram o perfume mais vendido do TikTok Shop

Artur e Alberto se conheceram na 5ª série.

São amigos de infância, cresceram juntos e hoje são sócios em todos os negócios que tocam. “Nossos pais não eram empresários. Isso veio mais de uma vontade nossa de fazer alguma coisa que ajudasse outras pessoas”, diz Alberto.

Antes da Attracione, os dois já haviam atuado no mercado digital, criando marcas e produtos com potencial de viralização.

Mas foi com o perfume com feromônio que o negócio decolou de vez. “A ideia era simples: ajudar as pessoas a se sentirem mais confiantes, mais desejadas. Todo mundo quer isso, independente da idade ou do gênero”, diz Alberto.

O primeiro produto da marca foi voltado ao público feminino. Depois, veio a linha masculina, o Attracione Men, que virou hit no TikTok Shop.

“A gente percebeu que o perfume masculino pegou muito entre os mais jovens, especialmente no TikTok”, diz Artur.

Apesar do crescimento exponencial no TikTok, a empresa também lidera vendas em outras plataformas como Mercado Livre, Shopee e Amazon.

O segredo, segundo os fundadores, é a combinação de produto com apelo emocional e marketing certeiro. “Tem que ter conteúdo bem feito, que viralize, e um produto bom de verdade, que a pessoa queira comprar de novo e mostrar pros amigos”, diz Alberto.

TikTok Shop: do vídeo para o carrinho de compras

O TikTok Shop mudou a lógica do consumo digital — e a Attracione soube aproveitar.

Com mais de 94 milhões de visualizações acumuladas na plataforma, a marca virou referência de venda por impulso no app.

“O TikTok Shop é o presente. A compra acontece em dois cliques, no mesmo lugar em que a pessoa vê o vídeo. Isso elimina as etapas de fricção que existiam antes”, afirma Artur.

Para os fundadores, essa mudança de comportamento favorece marcas ágeis, com boa narrativa e preço acessível.

“Hoje o cliente não quer ir pra outro site, procurar link na bio, ver se confia no site. Ele quer comprar ali, na hora. E o TikTok oferece isso de forma muito inovadora”, diz Alberto.

Modelo de negócio: operação rápida, produto com promessa e entrega eficiente

A Attracione tem um modelo de negócio direto.

Os produtos são registrados na Anvisa, os pedidos são enviados no máximo um dia após a compra, e a empresa já consegue entregar no mesmo dia em alguns estados. A operação combina insumos importados (como frascos e tampas) com fornecedores nacionais homologados.

“Temos todos os laudos, aprovações e testes. Inclusive, testes de neurociência que comprovam o efeito dos nossos produtos em sensações como atração e confiança”, diz Artur. “Infelizmente, muita marca não entrega essa segurança. A gente faz questão.”

A distribuição é 100% online.

O TikTok Shop é um dos três maiores canais de venda, mas o site próprio da marca também cresce.

“A gente já vende para todos os estados do Brasil e também para fora. Temos clientes na Europa, América do Norte, Oriente Médio e África”, afirma Artur.

O crescimento internacional ainda não é operado pelo TikTok Shop, mas sim via e-commerce próprio. Segundo os fundadores, o conteúdo viral atrai pessoas de outros países, que acabam acessando o site e pedindo o produto por conta própria.

Quais são os desafios e os próximos passos

Apesar do crescimento acelerado, os fundadores da Attracione sabem que manter o ritmo exige cuidado.

O principal desafio está em equilibrar expectativa e entrega, especialmente quando se trabalha com um produto que promete mais do que um simples aroma.

“A gente não vende mágica. Entregamos um produto com respaldo técnico, mas também com um apelo emocional muito forte. E isso precisa ser respeitado na comunicação”, afirma Artur.

Manter a credibilidade da marca é um dos focos para os próximos meses.

A empresa também vai lançar um programa de associados, que permitirá que criadores de conteúdo vendam os produtos da Attracione e recebam comissão — com treinamento incluso.

“A gente já sabe o que funciona, o que viraliza, como fazer. Agora vamos ensinar outras pessoas a fazerem também”, diz Alberto.

Além disso, o portfólio será ampliado com novos produtos voltados para autoestima e sensações positivas.

Mesmo com os obstáculos do empreendedorismo no Brasil, eles seguem com leveza. “A gente sabe que empreender aqui não é fácil. Mas preferimos ver o copo meio cheio. A gente encara as dificuldades como parte do processo. E tenta se divertir no meio disso tudo”, conclui Alberto.