Aos 22 anos, ele criou uma empresa, cresceu dez vezes e fatura milhões com tecnologia para varejo

O setor de tecnologia para o varejo enfrenta mudanças, com empresas investindo em soluções para conectar a indústria e o consumidor final. A ClickSuper, fundada pelo catarinense Rodrigo Pedrozo, registrou crescimento de 937,19% em sua receita operacional líquida em 2024.

Em um ano, a plataforma de inteligência de dados e precificação passou de 205.625 reais para mais de 2,13 milhões de reais, colocando a empresa entre as que mais cresceram no ranking Negócios em Expansão 2024.

A aposta em tecnologia inovadora foi o caminho escolhido por Rodrigo Pedrozo ao criar a ClickSuper. A plataforma nasceu para oferecer inteligência de mercado ao varejo, combinando dados de preços e estratégias para toda a cadeia de consumo.

"O crescimento é reflexo da confiança dos parceiros e da qualidade das soluções que oferecemos. A capacidade de conectar dados de forma acessível fez toda a diferença", diz Rodrigo Pedrozo.

A ClickSuper opera no modelo SaaS, oferecendo soluções de inteligência de dados tanto para o varejo físico quanto para o digital. A empresa conecta consumidores, varejistas e indústria em uma mesma plataforma, focando na entrega de dados aplicáveis e ações estratégicas.

Atualmente, a base de clientes está próxima de atingir 20 mil estabelecimentos, com mais de 5 bilhões de atualizações de preços realizadas mensalmente.

No último ano, a receita foi de 3,4 milhões de reais. Com a expansão da base de clientes e novos projetos, a empresa espera alcançar 6 milhões de reais em 2025.

Como o negócio começou

Rodrigo Pedrozo criou a ClickSuper em 2019, unindo sua formação em Administração Empresarial com a experiência prática no mercado. Após estudar na Suécia e em São Paulo, identificou a ausência de uma plataforma que conectasse o varejo físico e digital.

"A ideia de criar a ClickSuper veio da necessidade de resolver um problema que vi no mercado: conectar o varejo físico e digital de forma acessível", afirma.

O primeiro produto foi o aplicativo ClickSuper, que permite ao consumidor comparar preços no varejo. Com mais de 200 mil usuários ativos, o app também serve de canal para indústrias promoverem suas marcas.

A empresa expandiu a atuação ao lançar o Dashboard ClickSuper, voltado para o público B2B, e, mais recentemente, a Consultoria ClickSuper, oferecendo análises e estratégias personalizadas para os clientes.

Aposta em inovação

Com o Dashboard ClickSuper, lançado em 2023, a empresa passou a atender diretamente varejistas que buscam monitorar preços e estratégias de mercado em tempo real. Mais de 700 estabelecimentos utilizam a ferramenta, e mais de 90% dos clientes convidados para o lançamento se tornaram parceiros.

"Nosso objetivo é permitir que empresas de qualquer porte usem as mesmas ferramentas que as grandes corporações, mas a um custo acessível", afirma Pedrozo.

A inovação não para. A ClickSuper integrou inteligência artificial em suas soluções, desenvolvendo funcionalidades de análises preditivas e automação. A tecnologia já está sendo testada por clientes selecionados e será disponibilizada gradualmente ao mercado.

A plataforma realiza mais de 5 bilhões de atualizações de preços por mês, fornecendo informações em tempo real para seus usuários, o que garante rapidez e precisão para decisões de negócio.

Os planos para 2025

A receita de 3,4 milhões de reais registrada em 2024 marca o início de uma nova etapa. A ClickSuper prevê crescimento de 80% em 2025, com meta de faturar mais de 6 milhões de reais. A estratégia envolve consolidar a base de clientes no Brasil, iniciar operações na América Latina e lançar novos produtos baseados em inteligência artificial e automação.

"Estamos focados em crescer e ajudar nossos clientes a se destacarem no mercado, no Brasil e em outros países", afirma Pedrozo.

A expansão internacional já está sendo planejada, com foco inicial em mercados latino-americanos. Paralelamente, a empresa analisa a abertura de uma rodada de investimentos para acelerar a expansão e fortalecer o desenvolvimento de novas tecnologias.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

A participação é 100% gratuita. As inscrições vão até 5 de maio.