Aos 13 anos, ela faturou R$ 32 milhões com um pirulito sem açúcar

Como toda criança, Alina Morse aprendeu cedo que doces fazem mal aos dentes. Mas em vez de teimar com os pais e comer assim mesmo, ela levou a lição bastante a sério e decidiu inventar o próprio pirulito, sem açúcar. "Eu era uma criança empreendedora e vivia tendo ideias, querendo inventar alguma coisa. E eu fiquei determinada a fazer esses pirulitos", contou Alina, em uma de suas muitas palestras.

Vendo que a filha estava persistente na ideia, os pais de Alina deram a ela a missão de elaborar um plano de negócios. Aos 7 anos de idade. As fontes de pesquisa da garota foram basicamente Google, Youtube e LinkedIn. Foi assim que ela aprendeu quais ingredientes poderiam substituir o açúcar na receita que ainda não fazia ideia de como fazer.

Na busca por informações, ela também acabou descobrindo que não precisava fazer tudo na cozinha de sua casa, no Michigan. Existiam as indústrias e especialistas, para dar textura e sabor às ideias de Alina. Ela testou as primeiras amostras com colegas de escola, do ensino fundamental, "que foram bem duros e honestos nos seus feedbacks", conta a empreendedora.

"Depois de meses de tentativas, chegamos a um doce que não só era delicioso, mas que também cumpria com todos os requisitos que os pais esperam. Sem açúcar, com sabores e cores naturais, vegano, e ideal para diabéticos", disse Alina, em 2022, durante palestra em um festival de empreendedores no México.

Assim surgiu a Zolli Candy. Os primeiros ZolliPops chegaram às prateleiras em 2014, quando Alina tinha nove anos. O portfólio logo se expandiu, passando a abranger drops e toffees, todos na proposta original, sem açúcar, saudável. Em 2018, Alina estava entrando na adolescência e a marca faturou, naquele ano, US$ 6 milhões (algo em torno de R$ 32 milhões na cotação de hoje). O produto chegou a 25 mil lojas nos Estados Unidos e também fora do país.

A Zolli levou seus doces para a tradicional caça aos ovos de Páscoa da Casa Branca e Alina foi a pessoa mais jovem a estampar a capa Entreprenour Magazine em setembro de 2018, aos 13 anos. O ZolliPop é famoso entre celebridades e, recentemente, apareceu em uma postagem nas redes sociais da cantora e atriz Ariana Grande, que trabalha na divulgação do filme "Wicked: Parte 2".

Em 2020, a Zolli Candy entrou na lista das empresas que mais crescem nos Estados Unidos do Financial Times, ficando na 116ª posição. Este ano, Alina Morse foi citada numa reportagem da Forbes sobre empreendedores que montaram seus negócios antes da graduação. O artigo, aliás, traz um recente estudo que mostra que três entre cinco jovens dos Estados Unidos se interessam mais por abrir o próprio negócio do que ter um emprego normal.

Hoje, aos 20 anos, a CEO da Zolli Candy atribuiu o sucesso do seu negócio à curiosidade típica de uma criança, que não tem medo de fazer perguntas.

"Quando as pessoas crescem e se formam, elas param de fazer perguntas porque têm medo de parecerem burras. É um mindset que não combina com o empreendedor. É preciso continuar fazendo perguntas, como uma criança".