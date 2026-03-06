Aos 11, ele já estava no chão de fábrica. Aos 61, é CEO de um negócio milionário

A Spartacus Brazil é uma empresa especializada na gestão de escoltas para transporte de cargas em todo o país.

Na prática, atua para garantir que mercadorias de alto valor cheguem ao destino dentro do prazo, com segurança e preservando vidas, como a dos motoristas envolvidos nas operações.

Em um país de dimensões continentais, estradas desafiadoras e altos índices de roubo de carga, esse tipo de serviço passou a ser estratégico para grandes empresas.

Inserida em um mercado pressionado por custos elevados, riscos trabalhistas e um ambiente regulatório complexo, a Spartacus conseguiu se destacar ao acelerar seu crescimento nos últimos dois anos.

Como tudo começou?

À frente da Spartacus está Etso Montagnoli, diretor de vendas e proprietário da empresa. Aos 61 anos, ele carrega cinco décadas de experiência no setor.

Paulista, nunca deixou a capital e construiu toda a trajetória profissional na cidade.

Registrado formalmente aos 11 anos, época em que isso ainda era permitido, Montagnoli sempre esteve ligado à linha de frente das operações.

Ao longo da carreira, passou por diferentes funções, mas sempre manteve uma característica em comum: atuava diretamente na operação e, a partir dela, migrava para o lado comercial.

Antes de fundar a Spartacus, Etso criou, em 2013, uma empresa focada em gerenciamento de risco para transportadoras.

Porém, muitos clientes passaram a questionar por que ele não estruturava uma empresa dedicada exclusivamente à escolta logística. "A demanda existia e o mercado carecia de prestadores confiáveis", conta.

Foi assim que surgiu a Spartacus. Fundada em 2019, nasceu sem capital inicial e sem clientes.

Cinco anos depois, a empresa faturou R$ 4,9 milhões, um crescimento de 83% em relação a 2023, quando movimentou R$ 2,7 milhões.

Esse resultado levou a companhia ao ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

Gestão familiar

Hoje, a gestão da Spartacus é compartilhada com o irmão de Etso, Milton Montagnolli. Responsável pela área administrativa, entrou na empresa em 2020 e ajudou a estruturar processos internos fundamentais para o crescimento sustentável.

Mais recentemente, Montagnolli também iniciou a inserção da filha, Dayenne, de 38 anos, na operação. Ela atua na área de marketing e representa o início de um processo de sucessão familiar, ainda em construção.

O que faz a Spartacus?

A Spartacus Brazil atua exclusivamente com gestão de escolta armada e caracterizada. Isso significa acompanhar caminhões que transportam cargas sensíveis em rotas por todo o Brasil, utilizando viaturas identificadas e equipes treinadas.

A empresa não realiza segurança patrimonial tradicional. O foco é o gerenciamento completo do risco logístico. "O trabalho começa antes mesmo de o caminhão sair da origem e só termina quando a carga entra no centro de distribuição ou na fábrica de destino", afirma.

As escoltas são feitas por pessoas, não por sistemas automatizados. Segundo Montagnolli, a presença humana continua sendo indispensável nesse tipo de operação, já que a experiência, a leitura de cenário e a tomada de decisão em tempo real fazem diferença em situações críticas.

A empresa também oferece serviços complementares de análise de risco, como a pesquisa e a orientação sobre motoristas, evitando que profissionais sem histórico confiável assumam o comando de cargas.

Clientes e próximos passos

Atualmente, a Spartacus atende cerca de 20 clientes, realiza entre 200 e 300 escoltas por mês e trabalha majoritariamente com empresas de grande porte.

Entre os setores que mais demandam seus serviços estão o farmacêutico, o de tabaco, o eletroeletrônico, o alimentício e o de explosivos.

"São segmentos em que o risco logístico é elevado e qualquer falha pode gerar prejuízos expressivos", explica. A empresa conta hoje com 12 colaboradores diretos.

Para os próximos anos, a estratégia é manter o faturamento estável, fortalecer contratos e seguir investindo em excelência operacional.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.