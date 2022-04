Anvisa manda recolher lote de chocolate Kinder por risco de contaminação

A Anvisa determinou na quarta-feira (20) o recolhimento de um lote do chocolate Kinder Schoko Bons Branco 200g por risco de contaminação por bactéria. O lote a ser recolhido é o L343R03.

O chocolate foi fabricado na Bélgica e não é oferecido pela marca Kinder no Brasil. No entanto, as autoridades brasileiras identificaram a importação desses chocolates para o mercado brasileiro, feita pela empresa Terra Nova Trading.

Os produtos da fábrica da Kinder em Arlon, na Bélgica, foram alvo de alerta internacional devido a um surto de salmonella associado a chocolates da marca.

O que o consumidor deve fazer?

Caso adquira um produto Schoko Bons da Kinder, o consumidor deve buscar no rótulo o nome do fabricante (“Fabricado por” ou “Produzido por” Ferrero Argdennes SA – Arlon, Bélgica) e o número do lote: L343R03.

A Anvisa já está atuando para que o produto não seja encontrado nas lojas.

O que diz a empresa

Em nota, a Ferrero do Brasil, fabricante da marca Kinder, diz estar ciente da decisão da Anvisa e afirma que não comercializa este produto no Brasil.

"Reforçamos que não comercializamos este produto no país e que tomamos conhecimento de que empresa terceira, com a qual não mantemos relação comercial, importou Schoko-Bons, o qual faz parte de recall conduzido no exterior", diz a Ferrero.

A empresa reitera ainda que “os demais produtos Kinder distribuídos pela Ferrero do Brasil são seguros para consumo”.

Contaminação de Salmonella no Kinder Ovo? Entenda o caso

Duas semanas antes da Páscoa, a fabricante de chocolates Ferrero iniciou um recall do Kinder Surprise, conhecido no Brasil como Kinder Ovo, no Reino Unido após um surto da bactéria salmonella no país. Na maioria dos casos, crianças foram infectadas.

O primeiro paciente foi identificado no Reino Unido em 7 de janeiro. Em meados de fevereiro, o Reino Unido relatou um conjunto de 18 casos à Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) da União Européia (UE).

Investigações lideradas pela Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) encontraram uma suposta ligação entre casos relatados de intoxicação por salmonella e o Kinder Ovo. A fábrica foi fechada.

Os itens alvo do recall foram fabricados em Arlon, na Bélgica, e estão sendo recolhidos em mais de dez países.

Recall de Kinder Ovo e outros produtos

O recall envolve produtos Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g e Kinder Schokobons fabricados em Arlon, Bélgica.

A Ferrero informou que os chocolates foram recolhidos em Austrália, México, Canadá, França, Reino Unido, Argentina, Suíça, Áustria, Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Irlanda e Finlândia.

O Brasil não importa produtos da marca Kinder fabricados na Bélgica, segundo a Ferrero do Brasil. Os itens comercializados no país são produzidos na América do Sul.

Medida preventiva

No entanto, como medida preventiva, a Anvisa recomenda aos consumidores que possuam chocolates da marca Kinder que verifiquem no rótulo os dados do fabricante.

Os produtos objeto de recolhimento internacional são os fabricados por: Ferrero Ardennes S.A. - Rue Pietro Ferrero, 5 Arlon 6700 Belgium.

Os produtos Kinder produzidos nessa fábrica são:

Kinder Surprise Maxi 100 g

Kinder Surprise 1 x 20 g

Kinder Surprise 3 x 20 g (60 g)

Kinder Surprise 4 x 20 g (80 g)

Kinder Schokobons WHITE 200 g

Kinder Schokobons 200 g

Kinder Schokobons 125 g

Kinder Schokobons 300 g

Kinder Mix Peluche 133 g

Kinder Mix Advent Calendar 127 g

Kinder Mini Eggs Hazelnut 100 g

Kinder Mini Eggs Mix 250 g

Kinder Happy Moments 162 g

Com informações da Agência O Globo