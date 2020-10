Ant quer fechar ordens para IPO de Hong Kong antes do previsto

A Ant Group, de Jack Ma, planeja parar de receber ordens de investidores para a listagem em Hong Kong de seu IPO um dia antes do programado, pois o volume de subscrição da oferta recorde de ações já é muito alto, de acordo com pessoas a par do assunto.

A demanda tem sido tão grande que a empresa com sede em Hangzhou deve fechar o livro de ordens de investidores institucionais na quarta-feira, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas. A empresa planejava inicialmente fechar o livro de Hong Kong às 17h de quinta-feira para cada região globalmente, de acordo com os termos da oferta obtidos pela Bloomberg News. A possível medida colocaria o fechamento em linha com a oferta de Xangai.

Um representante da Ant não quis comentar.

A Ant tenta captar cerca de US$ 34,5 bilhões por meio de IPOs em Xangai e Hong Kong, uma listagem que seria o maior IPO de todos os tempos e a tornaria uma das empresas financeiras mais valiosas do planeta. A operadora da plataforma Alipay terá valor de mercado de cerca de US$ 315 bilhões, com base em documentos regulatórios apresentados na segunda-feira, maior que o do JPMorgan Chase e superior ao PIB da Finlândia. A oferta eleva a fortuna de Ma para US$ 71,6 bilhões, superando os herdeiros do Walmart.

John Ho, fundador da Janchor Partners e que investiu US$ 400 milhões na Ant há dois anos, disse que tenta conseguir mais ações de Hong Kong, acrescentando que poder investir na Ant “não tem preço”.