Ânima firma contrato para compra da Laureate por R$ 4,4 bilhões

A Ânima Educação informa que assinou um contrato com o Grupo Laureate, que resultará na aquisição de todos os ativos brasileiros do grupo. O contrato prevê, em síntese, um preço, no fechamento, de R$ 4,4 bilhões, sendo R$ 3,777 bilhões a serem pagos a Laureate em dinheiro e R$ 623 milhões de dívidas dos ativos a serem assumidas pela Ânima Educação.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que a proposta inclui, ainda, R$ 203 milhões a título de earn-out por 135 vagas de medicina pendentes de aprovação. E, conforme fato relevante divulgado em 30 de outubro, a Ânima Educação cumprirá as obrigações, pagando o valor da multa referente ao processo do Go Shop à Ser Educacional, no valor de R$ 180 milhões.

Ainda de acordo o comunicado, com a aquisição, a Ânima Educação passará a contar com novas vagas de medicina em cidades importantes do país que, somadas às vagas atuais, na maturidade, alcançarão um total de 2.260 vagas ou 16.254 alunos. “O que torna a Ânima Educação um grupo educacional ainda mais destacado nesse segmento no País”, afirma o documento enviado à CVM.

Vale destacar que conforme o EXAME IN apurou no fim do mês passado, o acordo envolve um total de 55 mil alunos considerando todos os ativos listados nos documentos e que corresponde a 20% da base total em negociação.

É um negócio que parece satisfazer todas as partes. A Laureate sai já do Brasil e com dinheiro debaixo do braço, a Ânima faz uma transação altamente estratégia para sua expansão e a Ser Educacional ainda consegue ampliar seu portfólio.