Amigos criam clube de beleza que fatura R$ 34 mi e tem parceria com Boca Rosa

A Box Magenta fechou parceria com a marca de maquiagem Boca Rosa, da influenciadora e empresária Bianca Andrade.

Desde fevereiro, os produtos da marca passaram a integrar as caixas enviadas pela startup para sua base de mais de 20 mil assinantes em todo o Brasil.

Fundada em Campinas, no interior de São Paulo, a Box Magenta nasceu com a proposta de mudar o mercado de beleza no país.

Na prática, funciona como um clube de assinatura que envia, todos os meses, cinco produtos em tamanho real de cabelo, skincare e maquiagem.

O grande diferencial do negócio é uma inteligência proprietária capaz de analisar mais de 250 bilhões de possibilidades para definir quais itens cada cliente deve receber.

Antes de entrar para o clube, a consumidora preenche um perfil detalhado, informando se o cabelo é liso, cacheado ou crespo, se a pele é oleosa ou seca e quais cores de maquiagem prefere, por exemplo.

Com essas informações, o sistema considera também o histórico de envios e o tempo médio de uso de cada produto. Segundo a cofundadora e CEO Natasha Romaszkiewicz, o intuito é evitar repetição, acúmulo e frustração.

Isso significa que, se a assinante escolhe xampu e condicionador, a tecnologia tende a enviar os dois juntos, permitindo um teste consistente. No mês seguinte, a combinação muda, respeitando o que ela já recebeu e o que ainda faz sentido experimentar.

A empresa foi criada oficialmente em junho de 2019, depois de um ano de preparação. Natural de Santo André, na Grande São Paulo, Natasha tem 34 anos, é formada em gestão de comércio internacional pela Unicamp e mora em Campinas.

Ela começou a produzir conteúdo de beleza em 2014 na internet, mas o interesse pelo tema vem da infância. “Aos sete anos, já ia para a escola de batom vermelho”, lembra, sorrindo.

Os sócios Diego Rocha e Lucas Piscello Cosme, ambos com 32 anos, também são formados pela Unicamp, em ciência da computação. Tinham carreira em grandes empresas de tecnologia e queriam criar algo próprio.

O encontro entre os três, que aconteceu por meio de colegas da universidade, combinou repertório de beleza e formação técnica e deu forma ao projeto.

Tecnologia para evitar frustração

Quando a ideia surgiu, em 2018, já existiam clubes de assinatura no Brasil. O que incomodava os três era o envio genérico.

Receber um produto inadequado ao tom de pele ou ao tipo de cabelo não apenas frustra, mas compromete a percepção de valor do negócio.

A proposta da Box Magenta foi tratar cada envio como uma escolha calculada, baseada em dados e não em suposições.

O investimento inicial foi de R$ 120 mil, aportado pelos três sócios. No começo, as caixas eram montadas na sala de casa, muitas vezes durante a madrugada.

Hoje, a operação ocupa um centro de distribuição de 1.500 metros quadrados em Campinas, conta com 39 colaboradores e movimenta mais de 1 milhão de produtos por ano.

A base atual tem cerca de 20 mil assinantes espalhados pelo país, com maior concentração na região Sudeste, especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O público é 99% feminino, com predominância nas faixas de 18 a 25 anos (28,14%) e 26 a 30 anos (24,51%).

Mais de 100 marcas fazem parte do portfólio, entre nacionais e internacionais, incluindo aquelas criadas por influenciadoras.

Natasha pontua que, no início, explicar o modelo de negócio foi um obstáculo porque “a empresa não é distribuidora nem varejista tradicional”.

À medida que as marcas entenderam que estavam diante de um canal que conecta produto e consumidora ideal de forma direta, o diálogo se tornou mais simples. Atualmente, muitas procuram a startup.

Vale ressaltar que a Box Magenta prefere se definir como clube, não apenas como caixa de beleza.

Além dos cinco produtos mensais, as assinantes têm acesso a cupons de desconto, programa de pontos para trocar por itens e uma revista digital.

Por uma questão de sustentabilidade, a caixa física traz apenas a capa impressa, que aliás terá a Boca Rosa como destaque no mês de março, com QR Code para acesso ao conteúdo completo.

São oferecidos três planos de assinatura: mensal, semestral e anual, com valores que variam entre R$ 179,90 e R$ 199,90 mensalmente.

Crescimento e próximos passos

A Box Magenta entrou pela primeira vez no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. Em 2024, registrou receita líquida de R$ 20 milhões, um crescimento de 178% em relação aos 12 meses anteriores, quando faturou R$ 7,2 milhões.

Já em 2025, a marca faturou R$ 34 milhões e a meta para este ano é crescer 50%. Além disso, passou por um refresh, como a própria Natasha diz.

O magenta foi mantido como cor principal, mas a paleta foi ampliada, e o logo recebeu ajustes. O site, a embalagem e a experiência foram revistos para acompanhar o momento da empresa.

“Nosso foco está em ampliar benefícios para assinantes, fortalecer o programa de pontos, trazer novas marcas e continuar refinando a tecnologia que sustenta o modelo desde 2019”, diz a CEO.

