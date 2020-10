AmEx promete US$ 1 bi para promover igualdade racial e de gênero

A American Express disse que planeja aumentar os gastos com diversos fornecedores e desenvolver um marketing mais inclusivo como parte de uma iniciativa de 1 bilhão de dólares para expandir a igualdade racial e de gênero.

Os gastos da empresa com fornecedores pertencentes a minorias nos EUA dobrarão para 750 milhões de dólares anuais até o fim de 2024, disse a AmEx em comunicado na quinta-feira, 29. A empresa também prometeu 50 milhões de dólares para apoiar organizações sem fins lucrativos lideradas por pessoas não brancas e oferecerá 25 mil dólares em doações para 100 empresárias negras.

A gigante empresa de cartões disse que tem buscado tornar seu ambiente de trabalho mais equitativo nos últimos meses. A empresa tem novos protocolos para quando clientes usam linguagem abusiva com funcionários, permitindo que trabalhadores desliguem as chamadas ou até mesmo encerrem o relacionamento com esses clientes. A AmEx também introduziu treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários.

“Sempre estivemos focados na diversidade e inclusão, mas, juntamente com o comitê executivo, me pareceu que era o momento de levar isso a outro nível”, disse o CEO Stephen Squeri em entrevista. “Podemos não ser capazes de impactar a sociedade em geral, mas certamente podemos impactar as 64 mil pessoas que trabalham na American Express.”

A AmEx também anunciou na quinta-feira que alcançou 100% de igualdade salarial para funcionários de todos os gêneros globalmente e entre raças e grupos étnicos nos EUA.