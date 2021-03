Americanas: programa que dá benefícios aos clientes passa a ser grátis

O programa de fidelidade da Americanas, o Americanas Mais, inicia uma nova etapa de expansão e passa a ser gratuito a partir desta quinta-feira, 11, para toda a base de clientes.

Com a mudança, basta ser cadastrado no site ou aplicativo da marca para ser membro do programa e usufruir de frete grátis em mais de 2 milhões de produtos (identificados pelo selo “Amais”), além de entrega rápida em até 24 horas para diferentes localidades. O programa que estava focado na regiões Sul e Sudeste também passa a abranger todo o território nacional.

"O custo e o prazo do frete são fatores decisivos para a compra. A abertura do programa acelera nosso crescimento e confirma o compromisso de oferecer ‘tudo, a toda hora, em qualquer lugar’. Todos somos, agora, 'Amais'. O Brasil todo", diz Leonardo Rocha, diretor de marketing da B2W Digital, dona das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato.

Além do frete grátis e de entrega rápida, o Americanas Mais planeja lançar futuramente outras vantagens, de acordo com o engajamento dos clientes no programa.

Lançado em novembro de 2017, quando chamava-se Americanas Prime, o Americanas Mais foi desenvolvido pensando na mudança de perfil do consumo do brasileiro, que busca tornar seu dia a dia mais prático e ágil. São consumidores que querem economizar e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios oferecidos pelas marcas. Com a gratuidade para adesão ao programa, a Americanas amplia a oferta do serviço.

Em janeiro deste ano, o Americanas Mais deixou de aceitar novas assinaturas e renovações, mas os assinantes do programa pago seguem com benefícios extras, como as plataformas Deezer e Ubook, além de outras vantagens, até a data de expiração de cada assinatura.

Ao final do ano passado o programa contava com 1 milhão de clientes que compravam três vezes mais do que os demais consumidores da Americanas.