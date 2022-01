Americanas Marketplace lança curso gratuito para consultores

A Americanas Marketplace acaba de lançar, em parceria com o Ecommerce na Prática, o Programa Consultores Americanas Marketplace, um curso 100% gratuito e online para transformar interessados em especialistas sobre a plataforma.

Além de estimular o empreendedorismo, a ideia é gerar renda extra aos inscritos, já que, com o certificado em mãos, os consultores serão remunerados durante um ano pelas vendas de cada novo parceiro que se cadastrar na plataforma por sua indicação.

O valor será totalmente custeado pela Americanas Marketplace, sem desconto algum sobre a comissão do lojista. Hoje, a plataforma possibilita que lojistas de todos os tamanhos, segmentos e experiências vendam nas maiores marcas da internet: a Americanas, o Submarino e o Shoptime.

O consultor ainda estará apto a prestar assessoria a pessoas que vendam ou queiram vender online, impulsionando seu faturamento, trabalhando de qualquer lugar do país e aproveitando as oportunidades trazidas pelo crescimento do e-commerce.

“Qualquer um que se interessar em aprender mais sobre como funciona o universo das vendas online e dos marketplaces pode se inscrever nesse curso”, explica Valmir Andrade, diretor-executivo da Americanas S.A.

Profissão em alta

O curso é realizado pela embaixadora do projeto, Babi Tonhela, Senior Manager Brasil do Ecommerce na Prática, maior escola de e-commerce do país.

“Hoje o profissional consultor de e-commerce é cada vez mais demandado pelas empresas que desejam entrar e expandir seus negócios pela internet. Um consultor consegue identificar o cenário atual do lojista e traçar ações efetivas para que ele possa desenvolver a presença digital e colher excelentes resultados com vendas online”, explica Babi.

Todas as pessoas que participarem do curso, que conta com três módulos com carga total de 8 horas, serão elegíveis ao certificado, desde que sejam aprovadas na avaliação final do programa.

Entre os temas do programa estão varejo e transformação digital, criação de conteúdo e audiência, marketing, finanças, gestão de um negócio online, além de tudo o que um lojista precisa saber para começar a vender na Americanas Marketplace. Na etapa final da capacitação, os alunos terão um módulo sobre consultoria na prática.

O Programa Consultores Americanas Marketplace acontece durante todo o ano de 2022, com diversas turmas ao longo do ano.

No dia 20 de janeiro, a embaixadora do projeto, Babi Tonhela, fará uma superaula explicando todo o projeto e irá recepcionar os participantes da primeira turma.

Os interessados em participar da turma inicial poderão se inscrever entre os dias 21 e 22 de janeiro no site do programa.