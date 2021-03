Americanas lança plataforma social que reverte 100% do lucro para o lojista

Com o objetivo de fomentar a geração de renda em comunidades e captar recursos para instituições e ONGs, a Americanas lança nesta quarta-feira a Americanas Social, plataforma digital que começou há ser desenvolvida há seis meses para permitir a venda de produtos de projetos sociais em seu site e app, com todo o lucro revertido para as causas.

São inicialmente mais de 300 itens disponíveis de instituições parceiras – e a expectativa é acrescentar, pelo menos, mais 500 produtos e totalizar 17 instituições na plataforma até o fim do mês. Segundo a companhia, a iniciativa vai impactar a vida de mais 46 mil pessoas de sete estados do país.

"O sites da Americanas tinha sortimento de cerca de 82 milhões de produtos no ano passado. Queremos destacar, entre eles, os produtos de ONGs e instituições, de forma a dar mais visibilidade aos projetos que lidam com pessoas, animais e biomas em vulnerabilidade. Quando destacamos esses produtos, o cliente sabe mais facilmente que, ao comprá-los, estará contribuindo com causas socioambientais", diz Leonardo Rocha, diretor de marketing da Americanas.

Dos mais de 300 itens disponíveis na nova plataforma, a maior parte tem produção artesanal e preços que variam de R$ 8 a R$ 400. São máscaras e necessaire de tecidos, passando por colares e bolsas feitas de sementes da Amazônia, e até um boneco de pelúcia artesanal do Mickey, licenciado pela Disney – produto único no mundo. Os itens estão disponíveis em páginas criadas para cada instituição no site e app, onde também é possível realizar doações por meio de um QR Code que direciona para o app Ame Digital.

"Assumimos o compromisso não só com a venda final dos produtos, mas também em acompanhar o crescimento das instituições parceiras. Para isso, o time de sustentabilidade lidera o projeto com equipes de especialistas que acompanham a evolução dessas instituições na plataforma, desde o cadastro de itens, até a entrega final. Queremos garantir que a maior parte da renda do projeto está chegando para quem produz", afirma Rocha.

A plataforma Americanas Social reunirá projetos com diferente tipos de causas, que vão desde a geração de renda de pessoas, como mulheres em vulnerabilidade social e indígenas, até a conservação ambiental e a preservação de animais silvestres.

Já estão vendendo no Americanas Social as ONGs Costurando Sonhos, Orientavida, Vocação, Amparo Animal e Jirau da Amazônia. Na Costurando Sonhos, os produtos são fabricados por cerca de 180 costureiras que vivem em Paraisópolis (SP) e na Rocinha (RJ), além de outras comunidades em seis estados e no Distrito Federal. Já na ONG Orientavida, única instituição licenciada pela Disney e Universal no mundo, peças de decoração e vestuário são fabricadas artesanalmente por mulheres da região do Vale do Paraíba, em São Paulo.

Geração de impacto positivo

Uma equipe da Americanas da área de sustentabilidade é responsável por acompanhar o desenvolvimento do projeto desde o início. Além de treinamentos online, oferecidos a todos os lojistas parceiros, também são realizados workshops de produção de fotos, para que os empreendedores aprendam a melhor forma de exporem seus produtos no site.

Para fomentar as vendas, a marca desenvolve junto com as organizações parceiras ações promocionais de marketing, gerando ainda mais visibilidade para os projetos. São criadas campanhas nas redes sociais, ações com cupons de desconto, além de terem um espaço no Americanas ao Vivo, iniciativa de live commerce da marca. O espaço registrou um crescimento de mais de 10 vezes na busca dos produtos divulgados durante as lives e uma conversão de vendas sete vezes maior, além de oferecer mais visibilidade para os projetos.