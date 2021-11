Americanas terá prateleira com produtos contra mudanças climáticas

A Americanas S.A quer reforçar a sua vertical ESG (sigla em inglês para ambiental, social e de governança) no e-commerce. Para isso, a empresa criou novas estantes virtuais com produtos certificados e de impacto socioambiental em duas abas especiais do site e do aplicativo. Uma delas com itens sustentáveis e outra com produtos que geram impacto social e renda para instituições sociais.

A primeira seção, chamada de Americanas + Clima, reúne produtos que contribuem na luta contra o aquecimento global. São mais de 1.300 itens de 11 lojistas no catálogo, todos certificados por selos socioambientais de organizações como Sistema B, eureciclo e Amigo do Clima.

As certificações são como a comprovação da boa conduta nos processos de fabricação, venda e descarte para empresas. O eureciclo, por exemplo, certifica empresas preocupadas com a logística reversa das embalagens, enquanto o Amigo do Clima certifica companhias que compensam suas emissões de gases do efeito estufa de forma voluntária e o Sistema B avalia empresas que consideram o impacto em todas as etapas da operação.

Entre os produtos listados pela Americanas em sua seção sustentável estão alimentos e bebidas, produtos para animais de estimação, itens de higiene, livros, entre outros.

Na área social do e-commerce da Americanas estão produtos desenvolvidos e vendidos em parceria com 14 ONGs e instituições sociais. Toda renda obtida com a comercialização desses produtos será 100% revertida para essas organizações. “Nosso intuito é usar a nossa força de vendas e nossa plataforma para trazer visibilidade para pequenos empreendedores sociais e artesãos de todo o país”, diz Bruna Sabóia, gerente de sustentabilidade da Americanas S.A

“Essa é uma resposta para o comportamento do consumidor, agora com uma consciência ambiental e social ainda maior após a pandemia. Estamos em um momento de transição para unir esses desejos do consumidor com a nossa própria jornada ambiental e social”,

Juntas, as duas seções no site têm em comum o intuito de educar a população a respeito das escolhas de consumo que fazem diariamente, afirma. “Criamos a +Clima para auxiliar os clientes na identificação de produtos que possuem certificações confiáveis e que de fato contribuem para a redução dos impactos das mudanças climáticas”, diz.

A jornada ESG da Americanas

Em 2007, com o Comitê companhia verde, para compartilhar e buscar iniciativas que ajudassem a empresa a dar os primeiros passos no tema de responsabilidade ambiental. Em 2010, a pauta ganhou um destaque para a governança da empresa, que passou a enxergar o que era discutido e definido dentro do comitê como parte da agenda estratégica da companhia.

A sustentabilidade passou a fazer parte das tomadas de decisão da companhia como um todo dois anos depois, com a criação de uma diretoria totalmente dedicada ao tema.

Em 2019, a companhia também trouxe à tona seu primeiro grande projeto para comercialização de itens de responsabilidade ambiental com a criação do Jiru Amazônia, um espaço no marketplace dedicado à venda de itens produzidos por artesãos reunidos pela Fundação Amazônia Sustentável.

A partir de agora, a ideia é fazer das ações Social e + Clima filtros para compradores mais preocupados com o impacto dos itens que colocam em seus carrinhos, facilitando a procura deles no site. “Ter uma parte do site exclusiva à isso ajuda e muito nessa procura”, diz. “O que queremos ao final dessa jornada é não ser apenas uma companhia ESG, mas a primeira opção quando um consumidor pensa em comprar um produto de impacto socioambiental”.