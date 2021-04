Americanas compra Grupo Uni.co, dono da Puket e Imaginarium

A Americanas anunciou na tarde desta terça-feira, 20, a aquisição de 70% das ações do Grupo Uni.co, dono das franquias Puket, Imaginarium, MinD e Lovebrands, e que possui atualmente mais de 440 lojas no Brasil. A compra, que ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), prevê a aquisição dos 30% restantes em 3 anos.

Com a aquisição, a Americanas passa a atuar em uma nova frente de franquias, com a presença do Grupo Uni.co no segmento há mais de 30 anos, com marcas próprias de moda e fundesign voltadas ao público jovem.

Qual é o futuro do dinheiro? Assine a EXAME e descubra.

A plataforma de marcas do Grupo Uni.co foi criada em 2012, com a aquisição da Imaginarium pelo fundo de investimentos da Squadra, principal controladora do Uni.co até então, e contou com o suporte da consultoria Visagio (também sócia do Grupo) na melhoria e gestão do negócio. Ao longo dos anos, o grupo Uni.co realizou a aquisição total das marcas Mind e Puket, com as quais expandiu as franquias e realizou a transformação digital das lojas.

O Uni.co estava em processo de IPO (oferta pública inicial) quando foi abordado pela Americanas, em outubro de 2020, em busca de recursos para comprar novos negócios, investir em tecnologia e reforçar o capital de giro. O fundo Squadra e a diretoria do Uni.co viram uma oportunidade de se tornar uma nova vertical de negócios da Americanas com potencial muito maior para o crescimento dos negócios, acelerando não só o crescimento das marcas atuais como também a possibilidade de adquirir novas marcas e franquias de varejo especializado.

Em comunicado, a Lojas Americanas afirmou que a aquisição poderá ampliar seu sortimento nos segmentos de moda, acessórios, presentes e design. O valor da transação não foi revelado.