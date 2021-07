Ambev registra volume recorde e lucro avança 135% no segundo trimestre

A cervejaria Ambev acaba de divulgar os resultados do segundo trimestre de 2021 e registra lucro líquido de R$ 2,885 bilhões, alta de 135,2% sobre o lucro líquido de R$ 1,226 bilhão no mesmo período do ano passado. O resultado se dá também pela ampliação da produção. "Ao olhar para os volumes consolidados de 12 meses acumulados, estamos agora nos níveis mais altos de todos os tempos, 5 milhões de hectolitros acima do nosso pico em 2015", diz Jean Jereissati, presidente da Ambev.

A Ambev divulgou volume total produzido de 39,8 milhões de hectolitros. Isto é 19,0% mais do que 33,4 milhões de hectolitros do primeiro trimestre de 2020. Segundo a companhia, estar melhor preparado para o enfrentamento da pandemia da covid-19 e o uso da tecnologia beneficiou o desempenho quando comparado ao mesmo período de 2020.

A receita líquida da Ambev foi de R$ 15,711 bilhões, alta de 35,3% ante os R$ 11,615 bilhões no segundo trimestre de 2020. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado alcançou R$ 5,289 bilhões, um avanço de 58% ante igual etapa de 2020 (ante o reportado) e de 24% (orgânico).

Segundo relatório, "o retorno gradual do consumo fora de casa ajudou o crescimento do volume de marcas premium, especialmente em embalagens one-way, impulsionando positivamente o mix de marcas".

Tecnologia

A plataforma Zé Delivery realizou mais de 15 milhões de pedidos entre abril e junho deste ano, o triplo no mesmo período do ano passado. Já a Donus, fintech focada na aceleração de pequenos e médios clientes no Brasil, continuou crescendo e atingiu 80 mil clientes, com mais de 1 milhão de transações mensais.

ESG

A companhia destaca as iniciativas de governança e impacto social, como mais diversidade no Conselho de Administração a partir da chegada dos novos membros: Claudia Woods, Lia Matos e Fábio Barbosa -- por causa dessa nova composição, a Ambev recebeu a certificação Women on Board, concedida pela ONU Mulheres.

Em 28 de junho, num evento da companhia, foi destacado também o status da meta de embalagem circular de, até 2025, ser 100% dos produtos envasados em embalagens retornáveis ou feitas de materiais reciclados; além de outras práticas como reduzir o consumo prejudicial de álcool em 10% até 2025.

