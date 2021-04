Ambev: inovação constante e digitalização na mira dos acionistas

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Nesta quinta-feira, 29, a fabricante de bebidas Ambev realiza a assembleia geral de acionistas. O encontro deve reforçar os objetivos sobre a empresa que passa por uma enorme transformação, focada em diversificação de produtos, marketing e digitalização.

A companhia que, divulga dia 6 de maio os resultados do primeiro trimestre de 2021, fechou o ano anterior com lucro líquido acumulado de R$ 11,7 bilhões, 3,7% menor do que em 2019. O desafio para se recuperar neste ano se dá em meio a alta do dólar, ao fechamento – muitas vezes definitivo – de bares e restaurantes e o desemprego a 14% no país.

Para superar as barreiras, a Ambev foca na digitalização e tem um ecossistema com mais de 13.000 startups. Um dos resultados do uso da tecnologia vem do Zé Delivery, app que já está em mais de 200 cidades no Brasil e em 2020 realizou 27 milhões de entregas. "A Ambev tem uma história bem-sucedida de crescimento nos últimos 20 anos, mas agora estamos olhando para os próximos 20. O caminho será com inovação, tecnologia e uma mudança sísmica", disse Jereissati em entrevista exclusiva à EXAME em novembro.

Para ser mais inovadora, a empresa passa também por um processo de atrair talentos mais diversos, que possam pensar em produtos para atender a necessidade de cada perfil de consumidor em diferentes ocasiões.

Em março, a Ambev abriu processo de inscrição para 300 vagas para estudantes e recém-formados de todo o Brasil para o trainee, o estágio regular, o estágio Representa, exclusivo para pessoas negras. Ao eliminar barreiras como a exigência do inglês, a a média de inscritos no trainee passou de 38.000, entre 2016 e 2019, para 120.000, em 2020.

No portfólio, os lançamentos dos últimos meses reforçam a necessidade de se fazer presente em todos os momentos possíveis. Para além das tradicionais marcas Skol e Brahma, que apostam na cerveja pilsen e também puro malte, a companhia lança opções como cerveja de baixa caloria e até suplemento alimentar.

Agora, basta saber qual impacto todas as mudanças têm na visão dos acionistas e como as opiniões influenciam os planos para 2021, em meio a pandemia que não parece dar trégua tão cedo para esse mercado.

