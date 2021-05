Mais filmes na Amazon? Gigante negocia compra do estúdio MGM

A Amazon, do bilionário Jeff Bezos, está em negociações para adquirir o estúdio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), um dos mais emblemáticos de Holywood, no que seria o seu maior investimento no setor de entretenimento, informou o site Information.

A informação ocorre após AT&T e Discovery uniram forças em um acordo divulgado nesta segunda-feira, com objetivo de ajudar ambos os grupos a se reafirmaram no mercado de streaming.

Tanto a Amazon quanto o MGN se recusaram a comentar o assunto, informou a agência Bloomberg. A informação circula no mesmo dia em que Warner, braço de mídia da AT&T, anunciou uma fusão com o Discovery mirando o segmento de streaming, que a Amazon já explora.

O MGM contratou consultores para avaliar no mercado possíveis interessados na compra do estúdio. Chegou a ter conversas com Apple e Netflix sobre exibir o próximo fílme da franquia de James Bond diretamente no streaming, mas depois se disse comprometida com a exibição nos cinemas.