Amazon faz maior pedido de vans elétricas da história da Mercedes

A Amazon anunciou a compra de 1.800 vans elétricas da Mercedes-Benz, o maior pedido da história da montadora no segmento. Os veículos vão compor a frota da gigante do e-commerce na Europa, no âmbito do programa de redução de emissões no setor de transportes em que as duas empresas fazem parte.

A Mercedes também anunciou ter aderido ao The Climate Pledge, que convida os signatários a atingir carbono zero em seus negócios até 2040.

“A Amazon está adicionando 1.800 veículos de entrega elétricos da Mercedes como parte da nossa jornada para construir a frota de transporte mais sustentável do mundo, e estamos trabalhando rapidamente para colocar essas vans nas estradas este ano”, disse Jeff Bezos, presidente da Amazon, em comunicado.

“Na Mercedes, estabelecemos como meta ambiciosa fazer da transformação da mobilidade uma história de sucesso”, afirmou Ola Källenius, presidente do Conselho de Administração da Daimler e Mercedes-Benz.

Até o final deste ano, o portfólio de veículos da montadora alemã será composto por cinco modelos totalmente elétricos e mais de 20 híbridos do tipo plug-in.

A Amazon anunciou que seus parceiros de serviços de entrega terão acesso à nova frota de veículos com emissão zero na Europa ainda neste ano

Segundo a companhia, 1.200 unidades serão do modelo eSprinter, a versão elétrica da tradicional Sprinter. Outras 600 serão do eVito, a versão de menor porte da montadora.