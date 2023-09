Amazon lança evento inédito no Brasil com 48 horas de descontos exclusivos

O que leva as pessoas a clicarem em “adicionar ao carrinho”? No Brasil, segundo uma pesquisa feita pelo Google, preço, envio gratuito, desconto ou promoção e pagamentos sem cartão de crédito estão no topo dos critérios mais considerados na compra.

O resultado da pesquisa explica boa parte do sucesso de iniciativas como o Amazon Prime, programa de assinatura da Amazon que reúne mais de 200 milhões de membros em todo o mundo e milhões deles no Brasil.

A varejista, que todo ano promove o Prime Day (este ano, o evento, em julho, teve seu início já como o maior dia de vendas na história da Amazon no país), decidiu trazer para o Brasil o Mega Oferta Amazon Prime, outro evento exclusivo para membros que já acontece em 19 países, como Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Japão.

Consumidores poderão aproveitar descontos em categorias como Eletrônicos, TVs, Celulares, Computadores, Dispositivos Amazon, Casa Inteligente, Ferramentas & Construção, Livros, entre outros.

O que é o Mega Oferta Amazon Prime?

Pela primeira vez no Brasil, o evento acontecerá entre os dias 10 e 11 de outubro e terá 48 horas de duração. Segundo a varejista, a ideia é dar uma nova oportunidade para que membros Prime aproveitem descontos exclusivos.

Hoje, por uma assinatura de R$ 14,90 por mês ou R$ 119 por ano, os assinantes têm acesso a benefícios como frete grátis e rápido nos produtos elegíveis em todo o país, e acesso a filmes, séries, músicas, esportes ao vivo, notícias, e-Books e revistas. Com mais essa ação, eles terão 48 horas de acesso a descontos exclusivos para uma ampla seleção de produtos com cupons e ofertas disponibilizados durante os dois dias do evento.

“O Mega Oferta Amazon Prime chega ao Brasil como uma nova forma de celebrar os membros Prime, oferecendo a eles mais uma oportunidade de aproveitar ofertas exclusivas, um dos muitos benefícios de ser um membro da nossa assinatura. Estamos empenhados em tornar esse evento muito especial para nossos clientes e trazer ainda mais economia traduzida em ótimos preços e conveniência, e para que não precisem esperar até a Black Friday para aproveitar ótimas ofertas”, afirma Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil.

Pequenas e Médias Empresas na Amazon

Além de oferecer aos clientes bons preços, frete rápido e uma seleção com mais de 100 milhões de produtos em mais de 50 diversas categorias, a Amazon quer, com essa ação, dar ainda mais protagonismo aos pequenos e médios negócios que vendem na Amazon.com.br – e que também contribuíram para o sucesso do Prime Day 2023.

Os vendedores parceiros são responsáveis, globalmente, por 59% do total de unidades vendidas no quarto trimestre do ano passado. No Brasil, o impacto também é grande.

Um estudo encomendado neste ano pela Amazon revelou que, por aqui, a varejista totaliza mais de 50 mil vendedoras e vendedores parceiros com ofertas ativas em seu marketplace. Ao todo, 99% são PMEs, somando cerca de 9,6 milhões de produtos listados no site.

“Esses números são o retrato atual do nossa foco contínuo em capacitar e fortalecer nossos vendedores parceiros, o que contribui, também, para o desenvolvimento econômico do país”, destaca Ricardo Garrido, diretor de marketplace da Amazon Brasil. Quem ainda não é membro Prime, pode assinar ou iniciar um teste gratuito por 30 dias ao clicar aqui e aproveitar o programa que combina benefícios de compras e entretenimento de qualidade, com ofertas e descontos exclusivos e entrega gratuita nos produtos – tudo em uma assinatura única.