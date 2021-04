Amaro quer estar com as mulheres em todos os momentos, inclusive no sexo

A varejista Amaro, que tem ampliando sua gama de produtos para além das roupas com itens de bem-estar e lifestyle, estreia agora uma linha de bem-estar sexual. A novidade faz parte da estratégia da marca de selecionar para seu portfólio produtos que façam parte do universo feminino.

Serão mais de 50 produtos de nove marcas que passarão a integrar a plataforma da Amaro, como vibradores, toys, lubrificantes, óleos, géis, sabonetes de diversas marcas parceiras. Na linha de cosméticos, marcas como Lubs, Feel e Sophie já fazem parte do portfólio. Já para os toys, grifes nacionais como Lilit e Mitra, e internacionais como Magic Motion e Fun Factory, já estão disponíveis nos canais da Amaro. Para os vibradores os preços variam de 280 reais 1.200 reais, já para os cosméticos o ticket médio será de 69 reais.

"A expansão na categoria de bem-estar sexual foi um passo natural para cobrir mais um momento da vida das nossas clientes. Entendemos a importância de trazer discussões sobre a sexualidade feminina com a mesma naturalidade com que se fala de estilo ou rituais beleza, e incentivar as mulheres a se conhecerem mais e saber o que lhes dá prazer", conta Denise Door, diretora de marketing da Amaro.

A novidade chega em um momento em que o mercado de sexual wellness cresce no mundo inteiro. Segundo o Instituto Allied Market Research, o setor global tem previsão de faturamento de 108 bilhões de dólares até 2027.

Campanha

A iniciativa também reforça uma aproximação da Amaro com suas consumidoras, que se identificam com temáticas femininas e de empoderamento. A nova linha de produtos sexuais será anunciada com ação que traz um conteúdo exclusivo para o IGTV, produzido e apresentado pela apresentadora Penélope Nova, ambientado no mesmo cenário do programa P&Ponto, transmitido pelo Youtube, onde são abordados temas sobre sexo e comportamento.

Na ação, Penélope apresentará a categoria e alguns dos produtos que podem ser encontrados na Amaro. A apresentadora também responderá dúvidas das seguidoras em uma sequência de stories que serão publicados no perfil da marca.

A marca também trará uma série de conteúdos ilustrativos e educativos em seus canais abordando a temática sexual com foco no prazer feminino, além de patrocinar o episódio "Meu primeiro vibrador", do podcast PPKANSADA, que fala sobre sexo e masturbação. Um time de influenciadoras também trará conteúdos educativos sobre o assunto.

Além disso, o time responsável pela curadoria de marcas na Amaro continua estudando novas iniciativas, além de analisar ativamente o comportamento de consumo das clientes para entender preferências e desejos que possam ser supridos por marcas parceiras no decorrer do projeto.