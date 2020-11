Amaro abre inscrições de workshop gratuito para empreendedores negros

A varejista Amaro anuncia o desenvolvimento de um calendário com ações de valorização de talentos negros. O projeto foi concebido pelo Comitê de Diversidade da empresa, criado em 2019. Dentre as iniciativas está uma série de workshops gratuito, exclusivo para afroempreendedores, com o objetivo de ajudá-los na profissionalização de seus negócios.

O workshop terá 90 vagas divididas entre cinco temas – marketing digital, branding, finanças, atendimento ao consumidor e e, e será ministrado por colaboradores da AMARO, por videoconferência. As inscrições serão abertas a partir do dia 3 de novembro, no hotsite da campanha. O workshop será um projeto piloto, que pode vir a se tornar uma iniciativa fixa.

A intenção da empresa é também criar uma corrente de indicações de profissionais negros, desenvolvida por funcionários e parceiros da empresa, como as consultoras Nina Silva e Vivi Duarte. As sugestões serão publicadas no hotsite e nos destaques dos stories da companhia para que outras empresas também possam encontrá-los.

A empresa também selecionou quatro artistas negras – Caju Moura, Laura Zanon, Amanda Daphne e Amanda Lobos – para criar as ilustrações dos cartões de agradecimento enviados para as consumidoras dentro da embalagem das roupas. Ao longo de todo o mês de novembro, Mês da Consciência Negra e principal período para o varejo devido a Black Friday, as artes devem circular para todo o Brasil.

“As iniciativas foram 100% desenvolvidas pelos membros negros do Comitê de Diversidade. Sabemos que existe um longo caminho a ser percorrido, mas acreditamos que ações propositivas são fundamentais para ampliar as oportunidades para os talentos”, explica Bruno Cerqueira, diretor de relacionamento com cliente e responsável pelo recém criado Comitê de Diversidade e Inclusão da Amaro.

A empresa também produzirá conteúdos especiais durante o mês, e uma semana com posts de modelos negras no Instagram, além de conteúdos com colaboradoras negras da empresa. O vídeo foi captado e editado por uma equipe de mulheres negras. Segundo a empresa, foi criada uma agenda com ações propositivas ao longo do ano.

Trajetória

Além da criação do Comitê em 2019, a empresa afirma ampliar as ações de equidade étnico-racial neste ano. Em julho, um mês após o #blackouttuesday, ocorrido após o assassinato do americano George Floyd, a empresa enviou para todos os colaboradores o livro Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, e realizou debates e palestras sobre o tema. Também entrou em contato com grupos focados em talentos negros, como Empregue Afro, eliminou a exigência do inglês em diversas vagas e também vem realizando parcerias com ONGs especializadas em diversidade racial para ministrar aulas de inglês, além de treinamentos, ajudando o colaborador negro a se desenvolver dentro da companhia. As iniciativas aumentaram em 30% a contratação de profissionais negros em diversas áreas da empresa.

Nas redes sociais da marca, das fotos publicadas, 33% das mulheres mostradas no perfil da AMARO são pretas, representando um aumento de 112% em comparação aos meses anteriores. No mesmo período, o número de modelos pretas nas campanhas e nos catálogos da marca triplicou.

A Amaro criou um canal de étnica aberto ao público, em parceria com a ICTS, para comunicação anônima sobre comportamentos antiéticos.