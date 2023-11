Alunos de Harvard e do MIT buscam startups do Brasil para investir; veja como se inscrever

Quando se fala em startups, tecnologia e inovação nos Estados Unidos, muitas pessoas acabam pensando no Vale do Silício, região da Califórnia que abriga big techs como Apple, Google e Meta (ex-Facebook). Mas há também muita ideia sendo fomentada na outra costa norte-americana. Em Harvard e no MIT, duas das universidades mais prestigiadas do mundo, ambas em Massachusetts, tem brasileiro querendo ajudar a desenvolver o universo de empreendedorismo do Brasil.

Por lá, acontece o Brazil Conference, um evento que já é considerado tradicional no setor empresarial e de políticas públicas. Há 10 anos, líderes de grandes empresas, políticos e ativistas sociais se reúnem para discutir sobre os assuntos do momento no Brasil. Já passaram pelos palcos do evento ministros do Supremo Tribunal Federal, artistas, jornalistas e CEOs de empresas.

É também no Brazil Conference que funciona o HackBrazil, uma competição para startups brasileiras receberem aceleração e um aporte de 100.000 reais. “O principal objetivo da HackBrazil é descobrir, promover e capacitar as startups mais inovadoras do Brasil”, diz o material de divulgação do evento.

Segundo os organizadores, a missão do HackBrazil é “catalisar a transformação do Brasil, promovendo a inovação e o empreendedorismo, criando um país mais competitivo”.

Como funciona o HackBrazil

A HackBrazil é uma competição de startups com um programa de aceleração, organizada pela equipe da Brazil Conference.

O processo começa com a abertura das inscrições, dando a empreendedores de todo o Brasil a oportunidade de inscrever suas startups. Depois de selecionadas, as startups terão acesso a um programa de aceleração, onde receberão orientação, treinamento e recursos para aprimorar suas ideias e transformá-las em empreendimentos bem-sucedidos.

Depois do programa de aceleração, cinco startups são eleitas as finalistas. Essas vão até Harvard apresentar suas ideias para jurados do mundo da venture capital. De lá, sai a vencedora do aporte de 100.000 reais.

Quem pode se inscrever

A HackBrazil esta aberta a todo tipo de empresa com foco em inovação. Na prática, os requisitos são:

Cada startup poderá apresentar apenas uma ideia para fins da competição

Os participantes não poderão fazer parte de mais de uma startup inscrita

Os times devem conter ao menos dois participantes, de forma que não serão aceitas inscrições individuais

Pelo menos um participante de cada time inscrito deve ter cidadania brasileira ou residir no Brasil

Todos os membros de cada time devem ser maiores de idade

Todos os membros da equipe devem ter reconhecida idoneidade moral e reputação ilibada, sendo passíveis de eliminação quaisquer equipes que tenham membros que estejam sendo, ou venham a ser, processados ou investigados, cível, administrativa ou criminalmente

Os critérios de avaliação não são divulgados, mas a ideia é apoiar empresas que ainda não levantaram recursos em rodada institucional com venture capital, que estejam atuando em um mercado grande, com potencial de virar unicórnio, e com algum tipo de produto ou serviço com demanda.

As inscrições acontecem no site da BrazilHack até 15 de novembro.