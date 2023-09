Alipay e UnionPay aprimoram experiência de pagamento durante Jogos Asiáticos de Hangzhou

Os visitantes estrangeiros dos Jogos Asiáticos de Hangzhou, que começam amanhã, encontrarão mais facilidades para efetuar pagamentos devido aos esforços da China UnionPay e de provedores de serviços de pagamento de terceiros, como a Alipay.

A Alipay, a maior plataforma de pagamento móvel da China, administrada pela gigante fintech Ant Group, agora permite que os visitantes vinculem cartões bancários estrangeiros, como os emitidos pela Visa, Mastercard e JCB.

As carteiras digitais são utilizadas por 175 milhões de consumidores no sudeste asiático e leste asiático, e a Alipay também aceita as 10 carteiras digitais estrangeiras mais comumente utilizadas na Ásia, como a Touch’n Go eWallet da Malásia, o Toss Pay da Coreia do Sul e o TrueMoney da Tailândia. Ao usar o Alipay+, os usuários de cartões bancários estrangeiros e carteiras digitais podem efetuar pagamentos escaneando um código QR na China.

A rede de comerciantes da Alipay foi preparada para que as pessoas possam pagar por ingressos para os Jogos Asiáticos, além de táxis, ônibus urbanos, ingressos para atrações turísticas e em lojas de varejo, informou a Ant, com sede em Hangzhou, ao Yicai.

A província de Zhejiang, da qual Hangzhou é a capital, também atualizou 25.400 caixas eletrônicos para permitir saques em dinheiro usando os principais cartões bancários estrangeiros. E em 48.000 lojas, as máquinas de ponto de serviço agora aceitam os cartões, de acordo com a filial provincial do Banco Popular da China.

As lojas nos 324 locais dos Jogos Asiáticos concluíram os processos necessários para o uso de cartões bancários estrangeiros, pagamentos móveis e yuan digital, afirmou a filial do PBOC.

O número de usuários ativos diários no exterior da Alipay Global na China na primeira metade deste mês aumentou 54% em relação ao mês anterior, com visitantes chegando antes dos Jogos Asiáticos. A Alipay também informou que sua linha de atendimento ao cliente para os Jogos oferece serviços em sete idiomas.