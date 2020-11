AliExpress já vendeu US$ 74 bilhões na Black Friday Chinesa; veja ofertas

Os consumidores estão aproveitando a data conhecida como Black Friday Chinesa, originalmente no dia 11.11, mas extendida em alguns e-commerces, como é o caso do AliExpress, que segue com promoções até às 4h59 desta sexta-feira, 13.

O festival, criado na China pelo grupo Alibaba, ao qual o AliExpress pertence, já alcançou nesta edição a marca global de US$ 74,1 bilhões em gross merchandise value (GMV), tendo registrado um aumento de 26% em comparação com a última edição, em um período de venda de 24 horas.

O número global de pedidos já está em 2,32 bilhões, tendo alcançado até 583 mil pedidos por segundo, vim de 800 milhões de consumidores.

O festival possui mais de 250 mil marcas participantes, sendo mais de 31 mil marcas fora da China e 2,6 mil marcas participantes pela primeira vez.

A empresa informou ainda que está fretando três aviões por semana para atender a demanda brasileira com mais agilidade.

Cupom de desconto

O AliExpress está distribuindo diferentes cupons de desconto, como ALIBR4OFF, COMPRAS4OFF ou MAMAE4OFF, que oferece US$ 4 de desconto em compras acima de US$ 30 ou FAZENDA1111, que permite ao consumidor concorrer a prêmios de R$ 11.111

Ofertas

Robô aspirador Mi sai de R$ 1978 por R$ 1305

Inface skin care de R$ 282 por R$113

Xiaomi Mi Band 5 Smart Bracelet de R$ 282 por R$141

Fone de ouvido Havit gamer de de R$ 282 por R$141