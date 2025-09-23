AliExpress expande modelo de gestão no exterior para 30 países antes do Double 11

Em 23 de setembro, o AliExpress, plataforma de e-commerce transfronteiriço do grupo Alibaba, anunciou uma importante expansão em sua estratégia de gestão internacional.

Mais de 50% do volume de vendas de grandes produtos, como móveis e eletrodomésticos, agora vem do modelo de "gestão no exterior". Essa abordagem foi ampliada para 30 mercados, justo antes do famoso festival de vendas Double 11, e, em alguns países, já conta com logística oficial para garantir uma entrega mais eficiente.

O modelo de "gestão no exterior"

Nesse modelo, os comerciantes enviam seus produtos para armazéns localizados em mercados internacionais, enquanto o AliExpress assume a responsabilidade pelo marketing e pela operação junto aos consumidores locais.

A logística é realizada por depósitos certificados ou parceiros terceirizados, e todo o processo é coordenado pela plataforma, que utiliza um sistema integrado para gerenciar a cadeia de suprimentos.

Os produtos estocados localmente recebem o selo "Local+", que os identifica como itens com estoque no país, proporcionando prazos de entrega mais rápidos.

Vantagens para empresas e consumidores

O responsável pela internacionalização da marca de sofás funcionais Comhoma ressaltou que, sem o estoque local, é difícil competir em termos de prazo de entrega e qualidade de serviço com fornecedores que já oferecem os produtos no mercado local.

A empresa, que também vende na Amazon, aderiu totalmente ao modelo de gestão no exterior no início de 2025, e os resultados foram significativos. O sofá elétrico de US$400, que oferece funções de reclinação, massagem e aquecimento, impulsionou as vendas da marca em cinco vezes em relação ao ano anterior.

O modelo também está sendo adotado por outras empresas. A THINKRIDER, por exemplo, despachou 10 mil bicicletas inteligentes para depósitos internacionais e prevê dobrar suas vendas, superando os RMB 100 milhões em exportações. Já a fabricante de robôs para piscinas Seauto entrou rapidamente nos mercados da Alemanha, França e Espanha, e atualmente 70% dos pedidos na Europa vêm do AliExpress.

O "plano super brand" e as novas oportunidades

A plataforma também anunciou a expansão do Plano Super Brand, uma iniciativa que visa ampliar ainda mais o alcance do serviço de gestão no exterior.

Produtos estocados em depósitos locais, agora identificados com o selo "Local+", ganham maior visibilidade no site, especialmente em categorias de alta demanda, como beleza, moda e artigos para pets.

O AliExpress oferece mais exposição para esses itens por meio de pop-ups na página inicial, destaque nos resultados de busca e outras ferramentas de visibilidade.