AliExpress e Cainiao lançam entrega expressa em até cinco dias em novos países

A empresa de logística chinesa Cainiao lançou oficialmente o programa internacional de “Entrega Global em Cinco Dias”. O primeiro lote de produtos será entregue em cinco países: Reino Unido, Espanha, Holanda, Bélgica e Coreia do Sul. Nas etapas seguintes, o programa se estenderá e cobrirá os países da América do Norte e da América do Sul, bem como outros países e regiões da Ásia.

Em março deste ano, o programa “Entrega Global em Cinco Dias” começou a ser testado no mercado sul-coreano. Os dados oficiais da AliExpress mostram que o volume de pedidos da Coreia do Sul aumentou 100% em relação ao ano anterior em um único mês de maio.

Yiyun, gerente-geral de logística e cadeia de suprimentos da AliExpress, destacou que as três coisas mais importantes da empresa este ano são o lançamento oficial do negócio de hospedagem completa, melhorar o tempo de chegada, melhorar a experiência de compra, o lançamento da entrega global de cinco dias como um grande elo e avanço no quesito de “melhorar o tempo de chegada”.

Ding Hongwei, vice-presidente do Cainiao Group e gerente geral de entrega expressa internacional, afirmou que a entrega global de cinco dias tem quatro vantagens principais: velocidade máxima; baixos custos de logística, em comparação com a entrega expressa internacional de primeiro nível, os custos de logística abrangente internacional da Cainiao podem ser economizados pela metade; o logotipo de entrega de cinco dias (“entrega de 5 dias”) aparecerá na página principal do produto para atrair os consumidores a fazer pedidos. Se a entrega de cinco dias está atrasada, os consumidores serão indenizados.