Alibaba divulga resultados em meio a pressão do governo chinês

O gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba divulga resultados do terceiro trimestre nesta quinta-feira, em um contexto de maior pressão regulatória do governo chinês.

A expectativa do mercado é de que o gigante do e-commerce reporte receita de 32,07 bilhões de dólares no trimestre, alta de 36% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o Alibaba registrou receita de 23,48 bilhões de dólares.

O momento é estratégico para a companhia. Há cerca de um ano, o Alibaba chegou a um valor de mercado de 850 bilhões de dólares, conquistando o posto de empresa mais valiosa da China. De lá para cá, no entanto, a empresa fundada pelo bilionário Jack Ma perdeu praticamente metade de seu valor de mercado – hoje vale 450 bilhões de dólares.

A queda está ligada a uma série de mudanças promovidas pelo governo chinês no setor privado no período. Uma das consequências foi o cancelamento da abertura de capital do Ant Group, empresa do Alibaba focada em serviços financeiros.

Também neste ano, a China aplicou uma multa recorde de 18 bilhões de iuanes (2,75 bilhões de dólares) ao Alibaba, depois que uma investigação antimonopólio descobriu que a companhia havia abusado de sua posição dominante no mercado por vários anos.

A multa indica que a fiscalização antitruste da China em plataformas de internet entrou em uma nova era após anos de abordagem "laissez-faire".

Em meio à pressão regulatória, o Alibaba reportou resultados abaixo do esperado no segundo trimestre de 2021. A receita subiu cerca de 34%, para 205,74 bilhões de iuanes (31,83 bilhões de dólares) no trimestre, abaixo das estimativas de 209,39 bilhões de iuanes.

Porém, nas últimas semanas, o horizonte começou a clarear novamente para o Alibaba. No final de outubro, o fundador da companhia, Jack Ma, reapareceu na Europa, após um período longe dos holofotes, o que enviou ao mercado a mensagem de que a pressão sobre seus negócios teria arrefecido.

Algumas semanas depois, o gigante do comércio digital bateu recorde de vendas durante o "Dia dos Solteiros", comemorado em 11 de novembro, a maior data anual de compras na China. Isso apesar de uma tímida campanha promocional, devido à pressão do governo sobre as empresas de tecnologia. A empresa anunciou vendas de 540,3 bilhões de iuanes (84,5 bilhões de dólares) durante o evento, que é similar à Black Friday.