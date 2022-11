Alias, de Curitiba, capta US$ 100 milhões com tecnologia para acelerar financiamento de veículos

A empresa de tecnologia Alias, de Curitiba, anuncia nesta quinta-feira, 3, o recebimento de aporte de 100 milhões de dólares, o equivalente a meio bilhão de reais.

A captação é a primeira recebida pela companhia a partir de um fundo estrangeiro. O nome do investidor não foi revelado.

O que faz a Alias

Fundada em 2005, a Alias foi uma das pioneiras no Brasil em softwares para facilitar a burocracia de motoristas na hora do financiamento de um veículo.

O carro-chefe da empresa é o software E-Registro, cuja finalidade é conectar os sistemas dos Detrans estaduais ao de instituições financeiras e das revendedoras de veículo.

Tudo isso serve para dar segurança à financeira sobre a capacidade financeira do interessado em financiar o automóvel. E, na ponta do vendedor, aumentar as chances de o negócio sair mais rápido.

A agilidade é vital para o sucesso de um negócio desse tipo. O atraso no envio de informações por parte de instituições financeiras ao Detran pode gerar o incômodo de o veículo ficar retido — e, de quebra, as partes gastarem mais para fechar o negócio.

Para evitar problemas como esse e alcançar o erro zero, boa parte dos Detrans no país indica que grandes bancos e outras financeiras contratem empresas especializadas em fazer o registro de financiamento de veículos junto a departamentos estaduais de trânsito.

Em muitos casos, os Detrans acabam não indicando essas empresas, deixando a cargo das próprias instituições realizarem todos os trâmites.

Onde a empresa está presente

Em 2022, a Alias deve faturar 80 milhões de reais. Entre os principais clientes da ferramenta estão financeiras com atuação forte no financiamento automotivo, como a BV.

Atualmente, o E-Registro atende 225 bancos, financeiras e cooperativas de crédito de grande, médio e pequeno porte.

O software está conectado ao sistema do Detran de 11 estados:

Paraná

Santa Catarina

Rio de Janeiro

Pernambuco

Bahia

Minas Gerais

São Paulo

Maranhão

Paraíba

Amapá

Acre

Quem é o empreendedor

À frente da Alias está o CEO Marcelo Ciscato, conhecido pelo empreendedorismo serial.

Em 1995, Ciscato foi um dos fundadores do escritório Ciscato & Advogados Associados.

Uma década mais tarde, além da Alias, Ciscato estruturou a Neoconsig, empresa de tecnologia especializada em crédito consignado e fornecedora de soluções para instituições financeiras.

Mais recentemente, ele montou a Use Mais, uma espécie de programa de fidelidade voltado ao servidor público.

A plataforma tem descontos voltados a servidores públicos numa rede de mais de 1400 estabelecimentos, como restaurantes, academias, boutiques, centros de estética e agências de viagens.

"O aporte veio do interesse dos investidores em apostar em uma empresa que registra crescimento contínuo desde sua fundação, em 2005", diz Ciscato.

Para onde vai a empresa

A rodada permitirá que a empresa triplique de tamanho e invista em mais tecnologia, especialmente na área de segurança de dados.

"Atendemos diversos bancos e financeiras e a segurança é questão primordial para nós. Ainda neste ano vamos lançar novos produtos e para o ano que vem estamos estudando mais lançamentos", diz ele.

"Vimos que o mercado de financiamento se manteve firme no quadro geral e acreditamos que haverá uma normalização em 2023. Queremos ser líderes no mercado e oferecer uma cobertura completa em todos os cantos do país."

Uma das grandes apostas da empresa, ainda para esse ano, é o lançamento de uma solução inédita no mercado chamada TEV, plataforma eletrônica de gestão e automação de venda e transferência de veículo, que permite que o cliente faça todo o processo online pela web, sem precisar ir ao Detran. A novidade foi um dos pontos que chamaram atenção do fundo estrangeiro.

