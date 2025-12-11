'Algumas situações podem ser potencializadas com IA, mas com limites', diz diretora do Dante

O avanço da inteligência artificial chegou às escolas antes que muitas delas tivessem clareza sobre como usá-la ou até sobre como controlá-la. No Colégio Dante Alighieri, uma instituição acostumada a decisões pensadas com calma, esse choque de velocidade virou pauta: era preciso entender o que a tecnologia poderia oferecer e, sobretudo, o que não poderia substituir.

“Usamos a tecnologia com cautela, algumas situações podem ser potencializadas com o uso da IA, mas sempre com visão crítica e com limites”, afirma Valdenice Minatel, diretora do Dante.

A percepção dos alunos aparece na mesma direção. “A inteligência artificial pode ser muito boa, se colocada nas mãos certas e com o direcionamento correto”, diz Ana Cecília, estudante do 2º ano do ensino médio.

Essas falas compõem o primeiro episódio da série documental Educação e Futuro, uma produção original EXAME.

O episódio apresenta também a história da instituição e mostra como a tecnologia aparece no cotidiano do colégio a partir dos relatos dos próprios estudantes.

A produção está disponível no canal oficial da EXAME no YouTube. A direção é de Adriano Lunardi e Adriano Guerra, com roteiro e reportagem de Isabela Rovaroto, Daniel Giussani e Vanessa Cochi. A produção é de Leonardo Artigas Abucham.