'Algumas situações podem ser potencializadas com IA, mas com limites', diz diretora do Dante

Episódio de estreia da série Educação e Futuro mostra como o Dante Alighieri enfrenta os dilemas da tecnologia na escola

Primeiro Episódio com Colégio Dante Alighieri. (EXAME)

Da Redação
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17h00.

Última atualização em 11 de dezembro de 2025 às 17h10.

O avanço da inteligência artificial chegou às escolas antes que muitas delas tivessem clareza sobre como usá-la ou até sobre como controlá-la. No Colégio Dante Alighieri, uma instituição acostumada a decisões pensadas com calma, esse choque de velocidade virou pauta: era preciso entender o que a tecnologia poderia oferecer e, sobretudo, o que não poderia substituir. 

“Usamos a tecnologia com cautela, algumas situações podem ser potencializadas com o uso da IA, mas sempre com visão crítica e com limites”, afirma Valdenice Minatel, diretora do Dante. 

A percepção dos alunos aparece na mesma direção. “A inteligência artificial pode ser muito boa, se colocada nas mãos certas e com o direcionamento correto”, diz Ana Cecília, estudante do 2º ano do ensino médio. 

Essas falas compõem o primeiro episódio da série documental Educação e Futuro, uma produção original EXAME. 

O episódio apresenta também a história da instituição e mostra como a tecnologia aparece no cotidiano do colégio a partir dos relatos dos próprios estudantes. 

A produção está disponível no canal oficial da EXAME no YouTube. A direção é de Adriano Lunardi e Adriano Guerra, com roteiro e reportagem de Isabela Rovaroto, Daniel Giussani e Vanessa Cochi. A produção é de Leonardo Artigas Abucham. 

yt thumbnail

 

