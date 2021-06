Algar Telecom lança soluções para melhorar a performance de redes

Garantir os mais elevados níveis de performance e segurança no tráfego de informações entre diferentes unidades de uma empresa, incorporando as mais recentes inovações da transformação digital que o mundo atravessa. Esse é o principal diferencial das novas soluções baseadas em SD-WAN da Algar Telecom, uma das mais importantes empresas em soluções de tecnologia da informação (TI) e telecom do país.

Com mais de 1,4 milhão de clientes em 16 estados e no Distrito Federal, a Algar Telecom foi pioneira no país ao lançar, em 2019, o SD-WAN, um sistema que simplifica e otimiza o gerenciamento e a operação de uma rede WAN, monitorando a “saúde” dos links e das aplicações em tempo real.

Menos riscos, mais performance

A solução proporciona ganhos como o aumento do desempenho da rede, balanceamento e redundância de links, gerenciamento de múltiplos links de dados e privacidade entre as conexões das diferentes unidades das empresas.

Além de simplificar o sistema de rede, o serviço otimiza a performance dos aplicativos pela internet e pela rede remota, interligando as unidades da companhia de forma privada e segura. Também possibilita a utilização simultânea do link dedicado, MPLS e dos links alternativos, como banda larga 3G/4G.

As novas soluções lançadas pela Algar Telecom (SD-WAN Seguro e SD-WAN Super Seguro) levam o ambiente de comunicação WAN a um nível ainda mais elevado de sofisticação, compatível com a transformação digital e com a adoção de sistemas de TI nativos em nuvem pelas empresas.

Trabalho remoto com segurança

Na solução SD-WAN Super Seguro, os clientes contam ainda com especialistas dedicados 24 horas por dia, todos os dias do ano, à gestão total de tráfegos entre filiais, alta performance de rede e segurança reforçada.

Em tempos de pandemia, onde boa parte das empresas mantém colaboradores trabalhando de forma remota, a solução vai ao encontro das principais necessidades de médias e grandes empresas: melhoria de desempenho de rede; operação simplificada com gerenciamento por especialistas; aceleração no processo de transformação digital; trabalho remoto com segurança; e otimização de custos com acesso.

A solução da Algar Telecom promete bloquear tentativas de invasão de aplicações publicadas na internet; assim como vírus e spyware antes de atingir as estações de trabalho. Outras vantagens são a conexão criptografada para trabalho remoto; o controle de conteúdo; antivírus e antispam; além de relatórios de consumo de banda, tráfego bloqueado e vulnerabilidades identificadas.

