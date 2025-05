Além de Bill Gates, novos bilionários se comprometem a doar pelo menos metade das fortunas

Os bilionários que participam do movimento Giving Pledge se comprometem publicamente a doar pelo menos 50% de suas fortunas para causas filantrópicas, seja em vida ou em seus testamentos.

Atualmente, o grupo conta com mais de 240 bilionários de 29 países que juntos prometem doar cerca de US$ 600 bilhões para diversas causas sociais.

Alguns membros assumem compromissos ainda maiores, como o investidor Robert D. Goldfarb, que prometeu doar 90% de seu patrimônio em vida. Fundadores e nomes conhecidos como Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Elon Musk e Sam Altman também fazem parte do grupo.

Apesar do compromisso público, o Giving Pledge não é um contrato legal, e os bilionários podem eventualmente mudar de ideia, mas a iniciativa busca incentivar a doação significativa de riqueza para enfrentar problemas sociais urgentes.

Os novos bilionários

Recentemente, o Giving Pledge anunciou a entrada de 11 novos bilionários que se comprometeram a doar a maior parte de suas fortunas para causas sociais ao longo de suas vidas ou em seus testamentos.

Entre os novos signatários estão nomes de destaque como Drew Houston, cofundador do Dropbox Inc., e Jim McKelvey, cofundador da Block Inc., que, junto com suas esposas, assinaram cartas públicas demonstrando o compromisso filantrópico.

Além deles, entraram na lista Jay Hoag, sócio fundador da empresa de investimentos TCV, e Matthew Sonsini, ex-CEO da Sobrato Organization, com fortes ligações ao setor tecnológico.

Dois empreendedores da área de saúde também fazem parte do grupo: Glen Tullman, CEO da Transcarent, e Noubar Afeyan, cofundador da Moderna Inc. e CEO da Flagship Pioneering. Afeyan e sua esposa destacaram a importância da “mentalidade imigrante” como inspiração para suas doações, ressaltando valores como resiliência, criatividade e trabalho duro.

Exemplos de doações e compromissos

