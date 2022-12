Além das dancinhas, TikTok aposta em grandes marcas para ganhar mercado brasileiro

Para a plataforma de entretenimento TikTok, encantar os usuários brasileiros é algo que requer bem mais do que dancinhas. Popular entre os jovens por seus vídeos curtos e virais, o TikTok vem vivenciado um período de sucesso no Brasil desde meados de 2020, quando chegou de vez por aqui pelas mãos de sua detentora, a chinesa ByteDance. De lá para cá, já soma mais de 1 bilhão de usuários, 30 milhões apenas no Brasil.

Agora, para aumentar essa base e se tornar ainda mais popular no país, o TikTok vem estreitando laços com marcas e criadores de conteúdo independentes. A aposta mais recente foi a estreia do TikTok Ad Awards, premiação reconhece as empresas e agências que mais souberam aproveitar o potencial de vendas na plataforma em 2022.

Mais de 190 anúncios de grandes, médias e pequenas empresas foram indicados ao prêmio, dividido em sete diferentes categorias. São elas:

TikTok para todes - celebra as melhores campanhas com foco em Diversidade, Equidade e Inclusão;

celebra as melhores campanhas com foco em Diversidade, Equidade e Inclusão; Parceria de Milhões - reconhece a marca com a melhor cocriação junto à comunidade TikTok;

reconhece a marca com a melhor cocriação junto à comunidade TikTok; Tem aquela baita presença - reconhece a melhor parceria com criadores do TikTok

reconhece a melhor parceria com criadores do TikTok Vai pra For You caramba - reconhece as marcas com o planejamento mais bem estruturado em formato para o TikTok;

reconhece as marcas com o planejamento mais bem estruturado em formato para o TikTok; Deixa baixo alto - celebra marcas com campanhas ou vídeos em que o som foi fundamental para o resultado final do conteúdo;

- celebra marcas com campanhas ou vídeos em que o som foi fundamental para o resultado final do conteúdo; POV: hitei no TikTok - marcas capazes de surfar nas tendências e adaptá-las ao negócio

- marcas capazes de surfar nas tendências e adaptá-las ao negócio Isso aqui esquece, tá falando da elite - premia o perfil de marca mais completo, que foi capaz de demonstrar maior consistência ao combinar campanhas publicitárias, conteúdo orgânico e co-criação com a comunidade e com criadores.

Segundo Gabriela Comazzetto, head de Soluções Globais para Negócios do TikTok para América Latina, a premiação representa parte das novas apostas do TikTok, sendo a principal delas a de ir além do entretenimento como um meio para ganhar popularidade, para também usar do recurso para influenciar comportamentos e decisões de compra. "O TikTok é conhecimento, é inspiração e vai além do entretenimento: transformando a cultura, comportamento e consumo, impactando toda a nossa sociedade e trazendo novos hábitos", diz. "Não é mais sobre vender ou entreter. É sobre vender através do entretenimento."

Uma projeção do TikTok mostra a relevância desse novo ângulo. De acordo com a plataforma, 85% dos usuários brasileiros pesquisam sobre um produto depois de tê-lo visto pela primeira vez em algum vídeo no TikTok.

Os vencedores do TikTok Awards

As campanhas publicitárias cada categoria foram:

TikTok para todes: Dove + Oliver - That's not my name challenge

Dove + Oliver - That's not my name challenge Parceria de milhões : Rock in Rio + A-LAB Content Lovers - #RockInRioEuVou;

: Rock in Rio + A-LAB Content Lovers - #RockInRioEuVou; Tem aquela baita presença: Avon + Wunderman Thompson Brasil - #Avonscov: O Hit do TikTok;

Avon + Wunderman Thompson Brasil - #Avonscov: O Hit do TikTok; Vai para a FY, caramba : Prime Video + DOJO - Raio X Prime Video;

: Prime Video + DOJO - Raio X Prime Video; Deixa baixo alto : Burger King/Zamp + David - Dueto Delivery;

: Burger King/Zamp + David - Dueto Delivery; POV: hitei no TikTok: Coca-Cola + Wunderman Thompson Brasil - Coca-Cola light, Coca-Cola normal, Coca-Cola trend no TikTok;

Coca-Cola + Wunderman Thompson Brasil - Coca-Cola light, Coca-Cola normal, Coca-Cola trend no TikTok; Isso aqui esquece, tá falando da elite: Guaraná Antarctica + Snack Content - @guarana

Na operação brasileira do TikTok, há a expectativa de que o prêmio vá muito além do burburinho das redes sociais sobre os vencedores. É esperado que o prêmio ajude a trazer mais anúncios à plataforma — sejam eles de pequenas ou grandes marcas — já que iniciativas bem-sucedidas passam a ser amplamente divulgadas. "O prêmio vai disseminar boas práticas e referências para as empresas que ainda não investem na plataforma", afirma Comazzetto.

TikTok para empreendedores

Essa não é a primeira tentativa da plataforma de se aproximar também dos criadores de conteúdo autônomos. Há alguns meses, o TikTok criou o "Vem Comigo", iniciativa que busca capacitar pequenos empreendedores que comercializam produtos dentro da plataforma. Com conteúdos gratuitos, a ideia era orientar esses empreendedores sobre o "TikTok for Business", recurso do TikTok voltado às PMEs.

"O TikTok é um grande aliado dos pequenos e médios negócios, que encontram na nossa plataforma muitas ferramentas para atingir seu público-alvo de maneira assertiva e muito criativa. Nossa plataforma promove descobertas e cultura e cria oportunidades únicas de impacto para criadores e também para marcas -- de todos os tamanhos", conclui Comazzetto.