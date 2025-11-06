Além da COP30: ALLOS mobiliza calendário de 250 dias para impactar Belém e antecipa metas ambientais

A realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) em Belém, neste ano, transformou a capital paraense em um palco de iniciativas que vão além do evento. Entre os destaques está a agenda da ALLOS, maior administradora de shoppings do país, que estruturou um calendário com mais de 250 dias de ações.

De acordo com a empresa, a ideia é aproveitar a visibilidade do evento, que acontece em novembro, para deixar um legado consistente na região. As ações começaram em maio e vão até dezembro, e incluem uma série de eventos culturais, educacionais e de logística em duas unidades da companhia, os shoppings Boulevard e Parque Belém.

“Queremos gerar um impacto positivo entre nossos lojistas, clientes e colaboradores, mobilizando suas famílias e o entorno dos nossos shoppings”, diz Paula Fonseca, diretora jurídica e coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da ALLOS. “Nosso objetivo é mostrar como esses espaços podem transformar vidas e comunidades”, completa.

A iniciativa segue um propósito iniciado pela empresa há mais de uma década: o foco no ESG. Em 2014, a ALLOS publicou o seu primeiro relatório de sustentabilidade, sendo pioneira no setor. De lá para cá, o movimento só cresceu. “O compromisso socioambiental está incorporado à gestão da ALLOS, orientando desde o planejamento operacional até a experiência de cada visitante nos shoppings. Em 2020, por exemplo, criamos uma Comissão de Sustentabilidade e o Comitê de Ética e ESG. Já em 2022, demos passos importantes com a Adesão ao Pacto Global da ONU e fomos a primeira empresa do setor a entrar para a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3”, destaca Fonseca.

Protagonismo local

Por estar sempre atenta às discussões sobre as mudanças climáticas, a ALLOS já tem familiaridade com a COP. A empresa foi a única do setor a estar presente na COP27, em 2022 no Egito, além de marcar presença na COP29, realizada ano passado no Azerbaijão.

Para o evento em Belém, a companhia já está confirmada como uma das patrocinadoras, com presença na Blue Zone e realização de dois painéis nos dias 11 e 12 de novembro. As conversas abordarão o papel dos shoppings como espaços que transformam vidas e os impactos da sustentabilidade nos negócios.

A empresa também patrocinou o evento TEDx Amazônia que aconteceu no Teatro da Paz, em junho, e contou com a participação de líderes globais, cientistas, empreendedores e comunidades tradicionais que se encontraram para compartilhar soluções transformadoras para o planeta.

Além dos debates, as iniciativas da ALLOS para a COP30 buscam a valorização da cultura local, uma vez que o evento recebe pessoas de diferentes países e tem grande repercussão internacional. A identidade visual de todas as ativações da companhia foi criada pela artista paraense Renata Segtowick, vencedora da primeira edição do Prêmio Boulevard Moda & Arte em 2024. “Desde o início, entendemos que este era um momento para dar protagonismo aos artistas e à população paraense”, reforça Paula.

No Boulevard Shopping, uma exposição especial destaca outro artista local bastante conhecido: Emmanuel Nassar, que transforma chapas de ferro em telas e provoca reflexões sobre circularidade e reaproveitamento de materiais.

Na lista, há ainda uma exposição inédita no Parque Belém, que busca transportar os visitantes para grandes manifestações culturais amazônicas (os Bois de Parintins, as Tribos de Juruti e os Botos de Alter do Chão). O cenário mostra estruturas alegóricas e figurinos, além de apresentações de musicais, danças e atividades como artesanato e pintura corporal dos povos originários.

Um evento realizado em parceria com a National Geographic, no estacionamento do Boulevard, abordará os impactos das questões climáticas no nosso planeta. O circuito imersivo, gratuito e aberto às famílias, terá oito ambientes que exploram os impactos das mudanças climáticas de forma educativa e sensorial.

Já a Exposição Coral Vivo leva para dentro do shopping experiências educativas sobre a conservação marinha. Até a decoração de Natal deste ano será inspirada na temática ambiental, com mais de 100 pássaros da fauna amazônica em tamanho real e confeccionados em papel, unindo sustentabilidade, arte e educação.

A mobilidade urbana também foi contemplada na estratégia. Durante a COP30, dois ônibus gratuitos serão responsáveis pela conexão entre os shoppings e o Parque da Cidade, ponto central da conferência. Os veículos, envelopados com a identidade visual do evento, funcionam como símbolos itinerantes do engajamento local. Além disso, espaços como a Casa e o Lounge do Turista oferecerão atendimento trilíngue e informações sobre a cidade.

“Queremos que a COP30 seja uma vitrine não apenas para a pauta ambiental, mas também para a riqueza cultural que define a identidade da Amazônia. Unimos arte, ciência e engajamento comunitário para evidenciar a urgência da preservação”, detalha a executiva.

Foco no longo prazo

Mais do que uma agenda pontual, a sustentabilidade faz parte da gestão e da governança da ALLOS. Todas as metas são acompanhadas por indicadores claros, com planos de ação regionais e acompanhamento contínuo pela Comissão de Sustentabilidade e pelo Comitê de Ética & ESG. Essa estrutura garante transparência e consistência no avanço das metas corporativas de 2030 e 2040.

Paula Fonseca destaca que uma das preocupações da ALLOS é que as iniciativas da companhia gerem um impacto positivo e de longo prazo nos espaços onde a empresa está inserida. Pensando nisso, a companhia organizou aulas de inglês para colaboradores, com foco em atendimento e vendas, para ampliar habilidades profissionais no período em que Belém receberá milhares de visitantes estrangeiros.

Projetos sociais estruturantes da empresa também seguem ativos. O Parque Bengui de Informática, por exemplo, oferece cursos profissionalizantes a jovens em situação de vulnerabilidade em Belém, enquanto o programa Jovem Varejo Boulevard prepara novos talentos para o mercado de trabalho.

“Nossas metas são as mesmas para todos os nossos shoppings. Hoje, 84% da energia dos shoppings vem de fontes renováveis do mercado livre, com iniciativas de eficiência como automação e modernização de equipamentos. Na Bacia Amazônica, os empreendimentos já operam com energia 100% renovável certificada e alcançaram neutralidade de carbono. Na região, três shoppings já adotam sistemas de reúso, que economizaram 26 mil m³ no último ano, com meta de ultrapassar 100 mil m³ em 2025”, ressalta a executiva.

A ALLOS também anunciou a antecipação das metas ambientais para os shoppings da Bacia Amazônica. Com isso, os objetivos que tinham como prazo 2030 e 2040 foram antecipados para serem cumpridos em 2025 nesses shoppings. Entre as metas, estão 100% energia renovável, 90% de resíduos recuperados (reciclagem, compostagem e logística reversa), redução de 5% no consumo de água e 100% com infraestrutura para reuso e neutralidade de carbono.

“Nosso olhar não se restringe ao evento. Queremos que o legado fique para as pessoas, para o meio ambiente e para a cidade. Temos como causa a educação que transforma. Nossa intenção é impactar vidas de forma consistente, não apenas pontual. Acreditamos que educação e sustentabilidade caminham juntas na construção de um futuro melhor”, finaliza Paula Fonseca.