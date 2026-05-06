Alcoforado, Luiza Trajano, batalha de startups e mais: as atrações do Gramado Summit 2026

Começa nesta quarta-feira (6) Gramado Summit, evento de inovação que ocorre em Gramado, na serra gaúcha, um dos destinos turísticos mais procurados pelos brasileiros. Em sua nona edição, a feira vai debater o papel do ser humano em meio à revolução tecnológica impulsionada pela inteligência artificial, reunindo empreendedores, executivos, criadores e pensadores em um dos maiores encontros do setor na América Latina.

Com o tema “Make It Human”, a proposta deste ano é colocar as pessoas no centro das discussões sobre tecnologia. A organização projeta receber cerca de 23 mil participantes ao longo dos três dias de programação, além de reunir mais de 500 empresas e mais de 350 palestrantes no Serra Park, espaço com 28 mil metros quadrados de área coberta que sedia o evento.

O humano no centro da inovação

A edição de 2026 reflete um momento em que a inteligência artificial deixa de ser tendência e passa a impactar diretamente o cotidiano e o mercado de trabalho.

A proposta da Gramado Summit é justamente provocar uma reflexão sobre esse cenário. A criatividade, a empatia e até mesmo a imperfeição humana aparecem como diferenciais competitivos diante da automação, em um ambiente que busca mais do que discutir tecnologia: entender seu impacto na sociedade.

A programação foi estruturada para acompanhar essa narrativa. Os três dias do evento seguem temas que reforçam esse olhar: “O despertar humano”, “Humanizar para escalar” e “O novo valor humano”, conduzindo o público por debates que vão do comportamento às transformações no mundo dos negócios.

Conexões e debates

Mais do que um evento de conteúdo, a Gramado Summit se consolida como uma plataforma de negócios. A Arena New Ventures promove encontros entre startups, investidores e grandes empresas, com rodadas de negociação e iniciativas como a tradicional Batalha de Startups.

Ao todo, oito palcos recebem conteúdos simultâneos, com diferentes abordagens sobre inovação, marketing, inteligência artificial, cultura digital e comportamento. Entre eles, estão espaços voltados a debates mais provocativos, tendências de comunicação, universo geek e discussões específicas sobre IA e e-commerce.

No palco principal, nomes conhecidos do público e do mercado dividem espaço com especialistas em comportamento e líderes empresariais. Entre os destaques estão a psicanalista Maria Homem, o antropólogo Michel Alcoforado e o ator e diretor Miguel Falabella, além de executivos como Luiza Helena Trajano, do Magalu, e João Branco, referência em marketing no país.

A programação também inclui criadores de conteúdo, empresários e profissionais de diferentes áreas, refletindo a proposta do evento de cruzar perspectivas. Participam ainda nomes como Sérgio Sacani, Breno Masi e Rafael Zulu, além de representantes de grandes empresas de tecnologia e comunicação.

Negócios e tendências: Gramado Summit conecta empresas, startups e investidores (Guilherme Gonçalves/Exame)

De 600 pessoas a um grande evento

Criada em 2017, a Gramado Summit nasceu com cerca de 600 participantes e cresceu de forma acelerada ao longo dos anos. Hoje, se posiciona como um dos principais encontros de inovação do país — e um dos poucos realizados fora dos grandes centros urbanos.

Segundo o CEO e fundador Marcus Rossi, esse crescimento mostra que é possível desenvolver inovação longe das capitais.

“A gente conseguiu construir uma trajetória muito bonita que inspirou uma série de outros eventos do Brasil, mostrando que independente de onde a gente esteja existe uma grande possibilidade de fazermos coisas incríveis”, afirma.

Para Rossi, o evento também teve impacto direto na cidade. Ele cita a criação de uma secretaria voltada à inovação e o avanço de políticas públicas para estimular o empreendedorismo digital como reflexos desse movimento.

“Existe um esforço muito grande para que ideias possam ser criadas em Gramado e escalem a partir daqui”.

Uma nova vocação para Gramado

Tradicionalmente conhecida pelo turismo, Gramado passa a se posicionar também como um ambiente de inovação. Com cerca de 40 mil habitantes, a cidade recebe milhões de visitantes ao longo do ano e oferece estrutura que, segundo Rossi, favorece o desenvolvimento de novos negócios.

A proposta da Gramado Summit é justamente ampliar essa vocação, conectando empreendedores e empresas e colocando a cidade no mapa da inovação global.

Ao reunir conteúdo, negócios e networking, o evento reforça sua principal mensagem: em meio às transformações tecnológicas, o diferencial continua sendo humano.