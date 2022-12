Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil: as empresas serão as maiores beneficiadas com o avanço do 5G

O italiano Alberto Griselli é um dos maiores entusiastas da tecnologia 5G no Brasil.

Em fevereiro de 2022, Griselli assumiu o posto de CEO da TIM Brasil, braço da operadora de telecomunicações italiana, após três anos como principal executivo de finanças da empresa. A chegada à cadeira principal da telecom coincide com uma fase de otimismo por ali com as possibilidades do 5G.

Até 2024, a companhia deverá investir R$ 14 bilhões, a maioria disso no avanço do sinal da internet móvel de altíssima velocidade em grandes centros urbanos.

Em entrevista publicada na edição de dezembro da revista EXAME, Griselli explica por que a nova tecnologia vai mudar o modelo de negócios das empresas de telecomunicações.

Hoje temos mais ou menos 7 bilhões de pessoas conectadas com celular. Com o 5G abre-se a possibilidade de objetos serem conectados, a internet das coisas. Hoje já há 14 bilhões de conexões entre coisas no mundo. Esse número devetrá chegar a 30 bilhões em 2028.

A grande novidade do 5G é o mundo corporativo. O tempo de latência no 5G é muito menor do que o usual nas tecnologias anteriores. Por isso, o 5G permite gerenciar uma quantidade de sensores por área muito maior que o 4G. Isso abre muitas possibilidades para as empresas utilizarem a tecnologia para automatizar processos críticos.

Hoje o B2B representa menos de 10% da receita da TIM, mas pode crescer e chegar a 40% no médio prazo, com o avanço do 5G.

O Brasil está chegando depois de outros países no 5G, o que pode facilitar a adoção da tecnologia. Na Europa, os leilões de 5G foram feitos anos atrás, quando a tecnologia era mais cara.