Ajinomoto aposta na ciência dos aminoácidos para promover bem-estar

Com mais de um século de história e pioneirismo, o Grupo Ajinomoto construiu sua trajetória impulsionada por uma abordagem científica única: a AminoScience, ou “ciência dos aminoácidos”. Essa expertise, desenvolvida e refinada ao longo dos anos, é uma das bases de inovação da empresa e fundamental para a criação de soluções utilizadas em diversas áreas, como nas indústrias farmacêutica, cosmética e de saúde e nutrição.

Presentes em todos os seres vivos e fundamentais para a vida, os aminoácidos formam as proteínas que compõem grande parte do nosso corpo — incluindo a pele, os músculos, os cabelos e os órgãos. Além disso, eles também são importantes para a aplicação direta em produtos como xampus e cosméticos, fórmulas infantis, suplementos alimentares, medicamentos e dietas hospitalares.

No Brasil, a Ajinomoto é a única companhia que produz aminoácidos para uso humano, combinando inovação, pesquisa e compromisso com o bem-estar. Segundo a empresa, o investimento em tecnologia de ponta aumenta a eficiência na produção desses compostos.

Para o consumidor, isso se reflete em produtos com aroma e sabor mais agradáveis. Na nutrição esportiva, por exemplo, o aminoVITAL® GOLD, principal suplemento da Ajinomoto para atletas e praticantes de atividades físicas, é formulado com nove aminoácidos essenciais, entre eles os de cadeia ramificada (BCAAs). O produto estimula a síntese de proteínas musculares, favorece o balanço proteico positivo, reduz a perda de massa muscular e auxilia na preservação da massa magra.

Mais sabor, menos sódio

Outra frente relevante da atuação da Ajinomoto, e que está totalmente vinculada à expertise em AminoScience, é a promoção do umami, conhecido como o quinto gosto básico do paladar humano, ao lado do doce, salgado, azedo e amargo.

Descoberto pelo cientista japonês Kikunae Ikeda em 1908, o umami é proporcionado pelo glutamato, aminoácido presente naturalmente em alimentos como tomates, carnes, queijos e algas — e até no leite materno.

A descoberta do umami levou à criação do glutamato monossódico (MSG), patenteado em 1909 com o nome AJI-NO-MOTO®. O grande destaque do produto é que ele não apenas realça o sabor dos alimentos como também desempenha um papel importante na redução de sódio na dieta: o MSG contém dois terços menos sódio do que o sal de cozinha. Com isso, ao substituir metade do sal por AJI-NO-MOTO® é possível reduzir em até 37% o teor de sódio das preparações.

Biociclo e sustentabilidade na produção

O conceito de AminoScience também permite à Ajinomoto promover um sistema alimentar mais sustentável por meio do Biociclo, um processo circular com base na fermentação da cana-de-açúcar com o uso de microrganismos. Essa tecnologia possibilita a produção de aminoácidos com menor impacto ambiental, e, além disso, gera um coproduto rico em aminoácidos benéficos para a agricultura.

Em vez de descartar esse coproduto, a Ajinomoto o transforma em fertilizantes voltados para o agronegócio, promovendo maior absorção de nutrientes pelas plantas e contribuindo para lavouras mais saudáveis e produtivas. Dessa forma, a empresa alia inovação científica à sustentabilidade, valorizando cada etapa do processo produtivo e reforçando seu compromisso com a economia circular.

Os exemplos mostram como a atuação da Ajinomoto combina a inovação em produtos com a construção de um futuro mais saudável e sustentável, integrando ciência, nutrição e responsabilidade ambiental. Com a AminoScience como motor dessa transformação, a empresa continua a desenvolver soluções que atendem às necessidades da sociedade, contribuindo para um planeta mais equilibrado e uma vida com mais sabor e saúde.