Airbnb oferece acomodação gratuita para 20 mil refugiados do Afeganistão

A plataforma de hospedagem online Airbnb se comprometeu a abrigar gratuitamente em todo o mundo 20 mil refugiados afegãos após a tomada de poder pelo Talibã. A iniciativa foi anunciada nesta terça-feira pelo CEO da empresa, Brian Chesky.

"O deslocamento e reassentamento de refugiados afegãos nos Estados Unidos e em outros lugares é uma das maiores crises humanitárias de nosso tempo. Sentimos a responsabilidade de dar um passo à frente. Espero que isso inspire outros líderes empresariais e que eles façam o mesmo. Não há tempo a perder", escreveu no Twitter.

Chesky informou que a proprosta se tornou possível com a ajuda de ONGs, instituições parceiras e anfitriões.

"Embora estejamos pagando por essas estadias, não poderíamos fazer isso sem a generosidade de nossos anfitriões. Se você estiver disposto a hospedar uma família refugiada, me avise e eu irei colocá-lo em contato com as pessoas certas aqui para que isso aconteça", explicou.

A plataforma já se comprometeu anteriormente com iniciativas parecidas, oferecendo alojamento em situações de emergência, como desastres naturais e a pandemia de Covid-19. Desde 2012, segundo a Airbnb, 75 mil pessoas encontram acomodações. Brasileiros também podem ajudar oferecendo doações ou hospedagem no site.