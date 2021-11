Air Europa tem passagens com até 15% de desconto e alteração grátis

Em busca de passagens aéreas baratas na Black Friday? No que depender da Air Europa, viagens para a Europa podem ter até 15% de desconto para voos saindo de São Paulo. Não bastasse os preços promocionais, a companhia aérea oferece flexibilidade para definir data de embarque e a opção de parcelar as compras em até 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito.

Mais de 40 destinos na Europa

Vale lembrar que a Air Europa tem acordos com companhias aéreas nacionais para aumentar as conexões com diferentes cidades brasileiras. Outro detalhe é que todos os 40 destinos europeus – como Barcelona, na Espanha; Frankfurt, na Alemanha; Lisboa, em Portugal; Orly, na França; Roma, na Itália; e Zurique, na Suíça – têm conexão no hub de Madri, capital espanhola.

Quem viajar com a companhia tem internet Wi-Fi durante todo o voo, sem limitação de tempo ou dados, grátis na classe executiva (paga na econômica); e ao entretenimento com telas de 18 polegadas, além de acervo com mais de 100 filmes e 70 séries, bem como documentários, audiolivros e podcasts. Além disso, os voos entre Brasil e Europa são feitos com o Boeing 787 Dreamliner.

Alterações grátis da passagem

Os descontos e condições serão válidos para compras feitas até a próxima segunda-feira, 29, tanto nas agências de viagens como pelos canais da própria Air Europa. E existe um detalhe para tempos de pandemia: todas as passagens podem ser utilizadas até um ano após a data de emissão, com o direito a uma alteração gratuita – pagando apenas a diferença de tarifa, caso haja.

