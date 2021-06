AgroGalaxy compra empresa de insumos Ferrari Zagatto por R$ 112,8 milhões

A plataforma AgroGalaxy anunciou nesta sexta-feira a aquisição de 80% do capital social da companhia paranaense de insumos Ferrari Zagatto, em um negócio de 112,8 milhões de reais, conforme comunicado ao mercado.

A operação e a assinatura do contrato foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da empresa compradora, realizada na véspera.

O fechamento da transação está sujeito a condições precedentes, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, dentre elas a do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), disse o comunicado.

"A conclusão da operação, quando do fechamento, representará mais um importante passo da companhia em sua estratégia de crescimento inorgânico e consolidação, através da aquisição de mais uma empresa ao grupo AgroGalaxy."

O AgroGalaxy é uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas do país, controlada pelo fundo de private equity Aqua Capital, com receita líquida de 4,5 bilhões de reais consolidada nos 12 meses encerrados em março.

Já a Ferrari Zagatto é uma rede que atua no varejo de insumos agrícolas com 14 lojas no Paraná e 9 silos. Em 2020, a receita auditada da empresa foi de 579 milhões de reais, com a venda de insumos representando 45% do total e a área de grãos com os 55% restantes.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME