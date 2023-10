Agência Nova PR contrata Fábio Gallo, ex-Abril, Infoglobo e Infracommerce, como CFO

A agência de relações públicas Nova PR, fundada em 2017 por Cláudia Vassallo e Tiago Lethbridge (ambos ex-editores de EXAME), acaba de contratar o executivo Fábio Gallo como vice-presidente financeiro e de operações.

Gallo já foi CFO e COO de grandes empresas como Abril, Infoglobo e Infracommerce. No Grupo Abril, chefiou a Total Express, hoje uma das maiores transportadoras de e-commerce do país.

Na Infoglobo, coordenou a integração de cinco empresas sob o mesmo guarda-chuva. Na Infracommerce, liderou o processo de crescimento por aquisições que culminou na abertura de capital da empresa, em 2021.

Gallo é chairman da Inovar Previdência, fundo de pensão privado com 5.000 participantes e mais de 1,2 bilhão de reais em ativos.

"Contar com alguém com a experiência e as qualidades do Gallo vai ser muito importante num momento em que a Nova se consolida como uma grande agência e amplia sua oferta de serviços", diz Cláudia Vassallo.

"À medida que uma empresa cresce, o desafio de administrá-la e executar sua estratégia se torna mais complexo, e nos dá muita segurança ter o Gallo conosco nessa fase."

O perfil da Nova PR

Hoje com mais de 40 clientes, 40 funcionários e um faturamento de 22 milhões de reais, a Nova PR é uma das 20 maiores agências do país.

Entre os clientes estão 10 companhias de capital aberto, como Magalu, Marfrig, Auren, JHSF, Fleury e Petz, além de instituições financeiras como Advent, Galapagos Capital, Warburg Pincus e BNP Paribas e grandes grupos como Votorantim e Mover.

"O mercado brasileiro de comunicação ainda é bastante fragmentado, e há inúmeras oportunidades para quem tem cabeça de longo prazo e obsessão por qualidade, como a Nova”, diz Gallo.

Com a contratação, ele assume toda a gestão financeira e operacional da agência, e os sócios se concentrarão no dia-dia das contas e na estratégia.

"A gente sempre preferiu pecar mais pelo excesso de juízo do que pela pressa, porque a Nova é uma empresa de serviços e a prioridade é atender bem os clientes que estão com a gente", diz Tiago Lethbridge.

"A maior missão do Gallo é estruturar a agência para continuar crescendo sem que gente perca as características que explicam o sucesso que a agência vem tendo."

Nos últimos dois anos, a Nova reforçou sua atuação na comunicação digital e produção de conteúdo para empresas, aumentando o leque de serviços oferecidos aos clientes. Entre os projetos em estudo por Gallo está a aquisição de agências de áreas de atuação complementares.

Segundo Cláudia, o mercado de comunicação corporativa sofreu um baque no início do ano com a combinação de incertezas pós-eleitorais e a crise de crédito causada pela crise da Lojas Americanas.

Aos poucos, no entanto, o ritmo de negócios foi se normalizando, e o segundo semestre aponta para um 2024 forte para o mercado.