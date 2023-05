Agência fatura R$ 4 milhões por ano oferecendo marketing a marcas de luxo

No mercado de luxo, nomes como da estilista Martha Medeiros, do restaurante Kosushi, agraciado com o selo Michelin, ou do hotel LK Design, referência em Florianópolis, têm algo em comum. Atendidas pela Boutique M, agência especializada em marketing de luxo, as marcas se beneficiam de soluções inovadoras feitas sob medida, acompanhadas de um atendimento personalizado.

São apenas quatro anos no mercado, mas tempo suficiente para que as propostas dos sócios Manuela Garcia e Eduardo Seemann atraíssem nomes importantes do mercado da moda, da hotelaria, da gastronomia, da saúde e da beleza.

“Sempre trabalhei no mercado de luxo, mas atuando dentro das marcas, e quando contratava uma agência via como falha o modelo de atendimento em que os sócios só apareciam na prospecção ou quando havia um problema”, diz Manuela.

Para fazer diferente, na Boutique M, ela e seu sócio acompanham de perto as marcas para coordenar e assegurar a execução das ações. A transparência e a proatividade são outros diferenciais, diz Manuela. “Não vendemos o que não é possível entregar. Além disso, nós propomos soluções. Não somos apenas executores das ideias dos clientes.”

O que a Boutique M entrega para as marcas de luxo?

O conceito de atendimento 360, implementado na Boutique M, é outro diferencial. Além de serviços tradicionais como estratégias de marketing e social media, relações públicas e mapeamento de influenciadores, a agência promove ações para desenvolver as áreas comerciais e o “cross” entre as marcas.

A atuação no pilar comercial, destaca Manuela, é algo raro em agências de marketing e tem gerado ótimos resultados. Neste pilar são realizadas ações para inserir marcas em marketplaces, além do projeto batizado de “on the road” em que são realizados eventos, muitos deles fora do eixo Rio-São Paulo.

“Temos um parceiro importante em Salvador, o hotel Fasano, em que promovemos eventos com clientes da agência como Martha Medeiros e Silvia Furmanovich, de joias, e acesso aos clientes de luxo, potenciais compradores dos produtos”, acrescenta Manuela.

Boa parte das iniciativas comerciais ocorre no sistema de parceria entre os próprios clientes da agência, uma espécie de “cross” entre as marcas. A sócia cita como exemplo um evento da estilista Martha Medeiros no hotel LK Design, em Florianópolis, e uma exposição de joias da Chez Nolasco no restaurante Kosushi em São Paulo. “Todos são clientes e se beneficiam de ações conjuntas.”

A filosofia deu resultado. A Boutique M tem hoje 58 clientes fixos que incluem também nomes como da estilista Glória Coelho, do Ristorantino e da loja britânica de perfumaria e cosméticos Jo Malone London.

No ano passado, o faturamento superou R$ 4 milhões. “Este ano, a meta era crescer a receita em 60%, o que já alcançamos em maio. Vamos dobrar até dezembro. Vamos manter a aposta no modelo de proximidade e soluções sob medida que tem dado resultado”, afirma Manuela.