Aeroporto para 'carros voadores' pode atrair R$ 250 milhões em investimentos em São José dos Campos

Projeto prevê a instalação de um vertiponto na Farma Conde Arena, estrutura destinada a pousos e decolagens de eVTOLs
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Publicado em 26 de março de 2026 às 10h00.
Em Taubaté, no interior de São Paulo, começam a ser produzidos os primeiros protótipos de carros voadores. Diferente do que sugere o imaginário popular, eles não circulam pelas ruas: são os chamados eVTOLs, veículos elétricos de decolagem e pouso vertical projetados para percorrer curtas distâncias pelo ar.
Esses veículos ainda não podem circular livremente e dependem da certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ainda assim, estudos para a construção de um vertiponto — estrutura de pouso e decolagem dos eVTOLs — já foram liberados pela prefeitura de São José dos Campos.
A novidade, nomeada de Aero Garden, que ainda não tem previsão de lançamento, deve ser instalada na Farma Conde Arena, lazer, esporte e entretenimento no interior de São Paulo. A iniciativa pode atrair investimentos superiores a R$ 250 milhões.
Por trás da infraestrutura está a empresa VertiPorto. “O projeto já foi autorizado pela prefeitura e, agora, estão sendo feitos os estudos para a construção. Em 90 dias, esperamos ter o pré-projeto aprovado”, diz Renato Helena, CEO da VertiPort.
A iniciativa também depende da regulamentação da Anac.
Até o momento, já foram realizados estudos de viabilidade econômica, que apontam a necessidade de investimento de cerca de R$ 250 milhões. Ainda não há, no entanto, um calendário definido para aportes ou início das obras.
A proposta inclui três frentes principais: um vertiponto para operação de eVTOLs, uma usina fotovoltaica de 3 MW e um posto de abastecimento para ônibus, caminhões e veículos elétricos.
Como são veículos elétricos, os eVTOLs precisam de recarga para operar. Por isso, está prevista a construção de uma usina fotovoltaica próxima à Farma Conde Arena, que deve abastecer o complexo e contribuir para uma operação de baixo impacto ambiental.
O projeto Aero Garden prevê a implantação em uma área de 100 mil metros quadrados na Via Oeste, onde está localizada a arena.
“A Via Oeste é um eixo de interligação entre São José dos Campos e Jacareí, com grande potencial logístico e urbano. O Aero Garden nasce em um ponto estratégico”, diz Renato.
A cidade também está próxima de Taubaté, onde se concentram os estudos e a fabricação dos eVTOLs, pela empresa Eve Air Mobility.
O projeto também prevê novas atividades comerciais sob o vertiponto e pode impulsionar o desenvolvimento urbano da região, ampliando serviços e circulação no entorno da arena.
Apesar de ainda não haver previsão de entrega, Roberto Couto, diretor da Farma Conde Arena, afirma que a iniciativa pode impulsionar a economia local e fortalecer o grupo.
“Reunimos esporte de alto rendimento, grandes eventos e ativações em um complexo multifuncional. Com a chegada de um vertiponto, ampliamos essa proposta e fortalecemos a marca ao incorporar uma solução inovadora de mobilidade”, diz.
Também está prevista a implantação de um vertiporto no Aeroporto de São José dos Campos, ampliando a integração da cidade com essa nova infraestrutura.
“Para que essas aeronaves possam operar de forma segura e eficiente, é necessário desenvolver e regulamentar estruturas adequadas para pousos, decolagens, embarque e desembarque. São os chamados vertiportos”, diz Carlos Junqueira, diretor do aeroporto.
O projeto segue um modelo semelhante ao de aeroportos: o terminal de São José dos Campos funcionaria como um vertiporto, concentrando as aeronaves, enquanto a Farma Conde Arena seria um vertiponto — um dos vários locais de decolagem e pouso distribuídos pela cidade.
“A proposta é, no futuro, expandir essa estrutura para outras regiões e criar uma malha aérea de veículos voadores no país”, afirma Couto.
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