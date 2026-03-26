Aeroporto para 'carros voadores' pode atrair R$ 250 milhões em investimentos em São José dos Campos

Em Taubaté, no interior de São Paulo, começam a ser produzidos os primeiros protótipos de carros voadores. Diferente do que sugere o imaginário popular, eles não circulam pelas ruas: são os chamados eVTOLs, veículos elétricos de decolagem e pouso vertical projetados para percorrer curtas distâncias pelo ar.

Esses veículos ainda não podem circular livremente e dependem da certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ainda assim, estudos para a construção de um vertiponto — estrutura de pouso e decolagem dos eVTOLs — já foram liberados pela prefeitura de São José dos Campos.

A novidade, nomeada de Aero Garden, que ainda não tem previsão de lançamento, deve ser instalada na Farma Conde Arena, lazer, esporte e entretenimento no interior de São Paulo. A iniciativa pode atrair investimentos superiores a R$ 250 milhões.

O que é um vertiponto

Por trás da infraestrutura está a empresa VertiPorto. “O projeto já foi autorizado pela prefeitura e, agora, estão sendo feitos os estudos para a construção. Em 90 dias, esperamos ter o pré-projeto aprovado”, diz Renato Helena, CEO da VertiPort.

A iniciativa também depende da regulamentação da Anac.

Até o momento, já foram realizados estudos de viabilidade econômica, que apontam a necessidade de investimento de cerca de R$ 250 milhões. Ainda não há, no entanto, um calendário definido para aportes ou início das obras.

eVTOL, aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, é a tecnologia por trás dos chamados “carros voadores” (Paul Broadrick/Eve Air Mobility)

A proposta inclui três frentes principais: um vertiponto para operação de eVTOLs, uma usina fotovoltaica de 3 MW e um posto de abastecimento para ônibus, caminhões e veículos elétricos.

Como são veículos elétricos, os eVTOLs precisam de recarga para operar. Por isso, está prevista a construção de uma usina fotovoltaica próxima à Farma Conde Arena, que deve abastecer o complexo e contribuir para uma operação de baixo impacto ambiental.

O projeto Aero Garden prevê a implantação em uma área de 100 mil metros quadrados na Via Oeste, onde está localizada a arena.

“A Via Oeste é um eixo de interligação entre São José dos Campos e Jacareí, com grande potencial logístico e urbano. O Aero Garden nasce em um ponto estratégico”, diz Renato.

A cidade também está próxima de Taubaté, onde se concentram os estudos e a fabricação dos eVTOLs, pela empresa Eve Air Mobility.

O projeto também prevê novas atividades comerciais sob o vertiponto e pode impulsionar o desenvolvimento urbano da região, ampliando serviços e circulação no entorno da arena.

Apesar de ainda não haver previsão de entrega, Roberto Couto, diretor da Farma Conde Arena, afirma que a iniciativa pode impulsionar a economia local e fortalecer o grupo.

“Reunimos esporte de alto rendimento, grandes eventos e ativações em um complexo multifuncional. Com a chegada de um vertiponto, ampliamos essa proposta e fortalecemos a marca ao incorporar uma solução inovadora de mobilidade”, diz.

Projeto inclui aeroporto de São José dos Campos

Também está prevista a implantação de um vertiporto no Aeroporto de São José dos Campos, ampliando a integração da cidade com essa nova infraestrutura.

“Para que essas aeronaves possam operar de forma segura e eficiente, é necessário desenvolver e regulamentar estruturas adequadas para pousos, decolagens, embarque e desembarque. São os chamados vertiportos”, diz Carlos Junqueira, diretor do aeroporto.

O projeto segue um modelo semelhante ao de aeroportos: o terminal de São José dos Campos funcionaria como um vertiporto, concentrando as aeronaves, enquanto a Farma Conde Arena seria um vertiponto — um dos vários locais de decolagem e pouso distribuídos pela cidade.

“A proposta é, no futuro, expandir essa estrutura para outras regiões e criar uma malha aérea de veículos voadores no país”, afirma Couto.

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