'Adoro vender em cidade pequena', diz dono de varejista de quase R$ 1 bi

Nilso Berlanda, sobre vender no interior: "as pessoas se conhecem e a inadimplência é mais baixa" (Jaison Lopes/Divulgação)
Editor de Negócios e Carreira
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11h25.
Quando a maioria das varejistas busca crescer nos grandes centros urbanos, a Berlanda seguiu um caminho distinto e bem-sucedido.
Fundada em 1991, na cidade de Curitibanos, na região serrana de Santa Catarina, a empresa foi idealizada para atender à demanda de consumidores de cidades pequenas, onde o varejo de grande porte ainda não chegava.Com mais de 200 lojas espalhadas por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Berlanda deve ter um faturamento acima de R$ 900 milhões em 2025. Ela virou uma das principais redes de varejo do Sul do Brasil com um modelo de negócio diferente das concorrentes.
A história da Berlanda começa com Nilso Berlanda, seu fundador. Antes de se tornar empresário, construiu uma carreira no extinto Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC.
Nascido em Nova Itaberaba, no oeste de Santa Catarina, Nilso se mudou para Chapecó, a maior cidade da região, aos 14 anos e iniciou sua vida profissional como recepcionista de hotel.
Depois, passou em um concurso para o BESC, onde trabalhou por 11 anos, até ser transferido para Curitibanos em 1989.
Foi nesse período que a ideia de abrir uma loja de móveis e eletrodomésticos começou a tomar forma.
Para levantar o capital inicial, Nilso vendeu seu carro, um Chevette, e até mesmo sua linha telefônica, e com esse dinheiro abriu uma loja de 80 metros quadrados.
“Meu irmão já tinha uma loja em Chapecó com o sobrenome Berlanda e me sugeriu abrir uma filial em Curitibanos, já que eu trabalhava à noite no banco. Eu nunca tinha vendido nada, então fiquei um pouco receoso, mas aceitei o desafio”, lembra.
Ele mantinha o emprego no banco e cuidava da loja durante o dia, com o apoio de sua esposa, Leonir.
Em 1996, com a abertura da sétima loja, Nilso deixou o banco para se dedicar integralmente ao negócio.
Desde o início, o modelo de negócios da Berlanda se destacou por focar em um nicho pouco explorado pelas grandes redes de varejo: as cidades interioranas.
Enquanto outras empresas se concentravam nas grandes cidades, Nilso percebeu que muitas cidades do interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul careciam de opções de compra de móveis e eletrodomésticos.
Com isso, a Berlanda foi se expandindo para essas localidades, conquistando a fidelidade do consumidor local, que muitas vezes não tinha outra alternativa de compra.
“Adoro vender em cidade pequena”, diz ele. “A estratégia é simples: sabemos que ali as pessoas se conhecem e a inadimplência é mais baixa. O negócio tem mais sucesso porque o cliente sabe que tem que honrar seu compromisso, já que a relação é muito mais próxima. E o nosso foco é entender essa realidade local e atender bem.”
A estratégia de interiorização deu certo. Hoje, a Berlanda está presente em mais de 200 cidades, com forte atuação em Santa Catarina e uma expansão recente para o Rio Grande do Sul.
“Nosso sonho sempre foi ter uma loja em cada um dos 295 municípios catarinenses. Estamos próximos disso”, afirma.
Para manter a competitividade e aumentar as margens de lucro, o Grupo Berlanda investiu na verticalização de sua produção.
A primeira indústria foi criada em 2009, com a instalação de uma fábrica de estofados dentro de um presídio, em São Cristóvão do Sul, cidade com pouco mais de 3.000 habitantes nos arredores da sede, em Curitibanos.
O projeto, que começou com 800 metros quadrados, hoje ocupa 10.000 metros quadrados e emprega 300 detentos.
“Foi uma proposta desafiadora, mas muito gratificante. Hoje, essa fábrica não só abastece todas as nossas lojas como também exporta para a Argentina e o Uruguai”, conta Nilso.
Além da fábrica de estofados, o Grupo Berlanda também tem uma fábrica de móveis e painéis e uma de colchões e espumas.
Esse modelo de verticalização não apenas permite à Berlanda garantir o fornecimento contínuo de produtos, como também reduz custos, tornando a empresa mais competitiva, especialmente nas pequenas cidades.
“Com a verticalização, conseguimos ter um controle maior sobre os nossos custos e, ao mesmo tempo, manter um padrão de qualidade que nos permite oferecer preços competitivos”, explica.
Além das lojas e das indústrias, o Grupo Berlanda também investiu em outras áreas para fortalecer sua atuação e garantir uma diversificação de receitas.A empresa é proprietária de um posto de gasolina, em Curitibanos, que fatura cerca de R$ 2 milhões por mês, e de uma fábrica de chope. Recentemente, a empresa também anunciou planos de engarrafar vinho.
“A diversificação tem sido uma forma de proteger o grupo de riscos e, ao mesmo tempo, aumentar nossa presença na comunidade”, diz o empresário. “Cada novo negócio tem o objetivo de gerar mais emprego e contribuir para o desenvolvimento da nossa região.”
O Grupo Berlanda, assim como muitas empresas, enfrentou desafios econômicos ao longo dos anos. A crise de 2015, com inflação e juros elevados, forçou a empresa a fechar cerca de 22 lojas.
Mais recentemente, a pandemia de 2021 também foi um período difícil, mas Nilso soube adaptar-se rapidamente, mantendo a operação com capital de giro próprio e evitando grandes dívidas bancárias.
Com a expectativa de crescer cerca de 5% em 2025, o Grupo Berlanda mantém o foco em expandir para mais cidades de Santa Catarina, incluindo os grandes centros, como a Grande Florianópolis e Joinville, a maior cidade do estado.
“O momento atual também está desafiador, com juros altos e um cenário econômico difícil. Mas o nosso modelo de negócios, focado no interior, tem mostrado sua força. Estamos muito próximos de atingir R$ 1 bilhão de faturamento, e a estratégia é continuar investindo na expansão, mas com cautela”, diz.
A empresa também está em processo de adaptação para atender melhor às demandas do e-commerce, com vendas online representando cerca de 5% do faturamento total.