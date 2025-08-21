Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Adidas, Walmart, Hermès e outras gigantes aumentam os preços por causa das tarifas de Trump

De roupas esportivas a carros de luxo, multinacionais já repassaram o impacto das novas tarifas ao consumidor nos EUA

A Adidas informou que elevará preços nos EUA após registrar perdas de dezenas de milhões de euros no segundo trimestre (Divulgação/Divulgação)

A Adidas informou que elevará preços nos EUA após registrar perdas de dezenas de milhões de euros no segundo trimestre (Divulgação/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11h23.

Tudo sobreTarifas
Saiba mais

Os efeitos do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já começam a pesar no bolso do consumidor americano. Empresas globais como Adidas, Nike, Ford, Volkswagen, Ferrari, Hermès e Walmart anunciaram aumentos nos preços no país para compensar os custos extras.

De roupas esportivas a carros de luxo, os reajustes variam de setor para setor, mas têm a mesma causa: tarifas de importação mais altas.

Adidas e Nike

A Adidas informou que elevará preços nos EUA após registrar perdas de dezenas de milhões de euros no segundo trimestre e projetar mais €200 milhões em custos no segundo semestre.

O Vietnã, que respondeu por 27% da produção da varejista em 2024, passará a sofrer tarifa de 20% a partir de 1º de agosto. Já a Indonésia, responsável por 19% dos produtos, terá tarifa de 19%.

Segundo o CEO Bjørn Gulden, ainda não está claro “qual será o impacto indireto na demanda do consumidor caso todas essas tarifas causem grande inflação.”

A Nike também confirmou que pretende reajustar preços para compensar um custo extra estimado em US$ 1 bilhão em tarifas no ano fiscal de 2026. “Estas tarifas representam um novo e significativo desafio de custo”, disse o CFO Matthew Friend em teleconferência com analistas em junho. Os aumentos começarão a partir do final de setembro nos EUA.

Ford e Volkswagen

A Ford aumentou preços em maio em alguns modelos fabricados no México e avisou que novos ajustes estão no radar, caso não haja uma isenção temporária.

A Volkswagen, de acordo com a Automotive News, aplicará uma taxa de importação sobre veículos produzidos fora dos EUA, em resposta à tarifa de 25% sobre automóveis. O CEO da Volkswagen na América do Norte, Kjell Gruner, afirmou que os preços podem subir a partir de junho.

Ferrari e Hermès

O setor de luxo também sente os efeitos das tarifas. A Ferrari aumentou em até 10% os preços de alguns modelos importados para os EUA desde 2 de abril, após a imposição de tarifas sobre veículos da União Europeia.

A grife francesa Hermès anunciou reajustes em maio. Segundo o executivo Eric du Halgouët, a alta foi necessária para compensar os custos adicionais das tarifas de importação.

Walmart e Macy’s

O Walmart também confirmou que as tarifas estão pressionando preços. “Mesmo em níveis reduzidos, as tarifas mais elevadas vão resultar em preços mais altos”, afirmou o CEO Doug McMillon em maio.

Já a rede de lojas de departamento Macy’s informou, no relatório do primeiro trimestre, que reduziu sua projeção de lucros para 2025. O motivo: tarifas mais altas e menor disposição dos consumidores para gastar. O CEO Tony Spring acrescentou que a rede já está aumentando preços em algumas categorias para compensar os custos.

Nintendo

A Nintendo, gigante japonesa de videogames e criadora de franquias como Mario e Zelda, afirmou que o novo console Switch 2 não sofreu aumento de preços com as tarifas. No entanto, modelos anteriores do Switch e alguns acessórios já ficaram mais caros, citando “condições de mercado”.

A empresa destacou ainda que “outros ajustes poderão ser necessários no futuro”, dependendo da evolução das tarifas.

Acompanhe tudo sobre:AdidasWalmartHermèsFerrariTarifasDonald Trump

Mais de Negócios

Em apenas dois anos, essa empresa conquistou 20% do mercado imobiliário

Porto-riquenha Evertec faz 3ª aquisição no Brasil por R$ 787 milhões

Como homem mais rico da Índia virou 'efeito colateral' do tarifaço de Trump

Como A Tal da Castanha cresceu 12 vezes em 5 anos e agora mira o mercado global de leite vegetal

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Processo de US$ 1 trilhão que pode levar Anthropic à falência une concorrentes da indústria de IA

Tecnologia

Motoristas precisam corrigir carros com “piloto automático” a cada 9 minutos, diz estudo

Future of Money

Empresa faz operação inédita e recebe US$ 1 bilhão arrecadados com IPO em 'dólar digital'

Carreira

Como um homem de 49 anos foi de estagiário a CEO em uma das maiores varejistas americanas