Adidas, Walmart, Hermès e outras gigantes aumentam os preços por causa das tarifas de Trump

Os efeitos do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já começam a pesar no bolso do consumidor americano. Empresas globais como Adidas, Nike, Ford, Volkswagen, Ferrari, Hermès e Walmart anunciaram aumentos nos preços no país para compensar os custos extras.

De roupas esportivas a carros de luxo, os reajustes variam de setor para setor, mas têm a mesma causa: tarifas de importação mais altas.

Adidas e Nike

A Adidas informou que elevará preços nos EUA após registrar perdas de dezenas de milhões de euros no segundo trimestre e projetar mais €200 milhões em custos no segundo semestre.

O Vietnã, que respondeu por 27% da produção da varejista em 2024, passará a sofrer tarifa de 20% a partir de 1º de agosto. Já a Indonésia, responsável por 19% dos produtos, terá tarifa de 19%.

Segundo o CEO Bjørn Gulden, ainda não está claro “qual será o impacto indireto na demanda do consumidor caso todas essas tarifas causem grande inflação.”

A Nike também confirmou que pretende reajustar preços para compensar um custo extra estimado em US$ 1 bilhão em tarifas no ano fiscal de 2026. “Estas tarifas representam um novo e significativo desafio de custo”, disse o CFO Matthew Friend em teleconferência com analistas em junho. Os aumentos começarão a partir do final de setembro nos EUA.

Ford e Volkswagen

A Ford aumentou preços em maio em alguns modelos fabricados no México e avisou que novos ajustes estão no radar, caso não haja uma isenção temporária.

A Volkswagen, de acordo com a Automotive News, aplicará uma taxa de importação sobre veículos produzidos fora dos EUA, em resposta à tarifa de 25% sobre automóveis. O CEO da Volkswagen na América do Norte, Kjell Gruner, afirmou que os preços podem subir a partir de junho.

Ferrari e Hermès

O setor de luxo também sente os efeitos das tarifas. A Ferrari aumentou em até 10% os preços de alguns modelos importados para os EUA desde 2 de abril, após a imposição de tarifas sobre veículos da União Europeia.

A grife francesa Hermès anunciou reajustes em maio. Segundo o executivo Eric du Halgouët, a alta foi necessária para compensar os custos adicionais das tarifas de importação.

Walmart e Macy’s

O Walmart também confirmou que as tarifas estão pressionando preços. “Mesmo em níveis reduzidos, as tarifas mais elevadas vão resultar em preços mais altos”, afirmou o CEO Doug McMillon em maio.

Já a rede de lojas de departamento Macy’s informou, no relatório do primeiro trimestre, que reduziu sua projeção de lucros para 2025. O motivo: tarifas mais altas e menor disposição dos consumidores para gastar. O CEO Tony Spring acrescentou que a rede já está aumentando preços em algumas categorias para compensar os custos.

Nintendo

A Nintendo, gigante japonesa de videogames e criadora de franquias como Mario e Zelda, afirmou que o novo console Switch 2 não sofreu aumento de preços com as tarifas. No entanto, modelos anteriores do Switch e alguns acessórios já ficaram mais caros, citando “condições de mercado”.

A empresa destacou ainda que “outros ajustes poderão ser necessários no futuro”, dependendo da evolução das tarifas.