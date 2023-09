Adidas inaugura centro de distribuição automatizado na China

A Adidas está fortalecendo ainda a presença no mercado chinês e atualizando sua cadeia de suprimentos e velocidade de resposta logística na China. A inauguração do Centro de Distribuição Automatizado da Adidas Suzhou teve um investimento total de cerca de 1 bilhão de yuans e uma área de construção de cerca de 139.000 metros quadrados.

Esse é o maior investimento feito pela Adidas na China nos últimos cinco anos. O centro alcança um alto grau de automação e inteligência em armazenamento e logística, e pode acomodar mais de dez milhões de itens e peças de mercadorias, com a maior capacidade de manuseio diário excedendo um milhão de peças.

Ao integrar a tecnologia digital inteligente e a configuração automatizada de hardware, o centro de distribuição melhora a eficiência do centro de logística e a experiência de trabalho da equipe de operação, minimizando a perda de estoque e melhorando a capacidade de lidar com os períodos de pico do comércio eletrônico e da logística.

Nos últimos anos, com a pandemia, as mudanças nas preferências dos consumidores, bem como as empresas estrelas em ascensão do setor, a Adidas sofreu um revés no mercado chinês, tendo oito trimestres fiscais consecutivos de desempenho em baixa.

China contribui para os resultados do 2º tri

Até este ano, a Adidas deu início a uma “reviravolta”. Em 3 de agosto deste, a empresa anunciou os resultados financeiros do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2023. A região da Grande China no segundo trimestre deste ano contribuiu para a empresa uma receita de 766 milhões de euros, um aumento de 16,4%. As vendas em valores na região da Grande China aumentaram 7% em relação ao ano anterior, para 766 milhões de euros. E em todo o primeiro semestre deste ano, a região da Grande China alcançou uma receita de 1,650 bilhão de euros, um aumento de 1% em relação ao ano anterior.

Com relação à recuperação no segundo trimestre, Harm Ohlmeyer, diretor financeiro global da Adidas, disse que a companhia continuou a fazer mais produtos projetados localmente na China e a responder mais rápido e melhor às tendências de consumo locais.