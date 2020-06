Adidas e Puma se juntam ao boicote ao Facebook por discurso de ódio

As marcas alemãs de roupa esportiva Adidas e Puma interromperão suas propagandas no Facebook e Instagram em julho, juntando-se à lista de marcas que tomaram uma decisão semelhante em nome do combate ao discurso de ódio nas redes sociais.

“O racismo, a discriminação e as declarações racistas não devem ter espaço nem em nossa empresa nem em nossa sociedade”, declarou a Adidas em uma nota enviada nesta terça-feira (30) à AFP.

Essa suspensão também inclui sua filial americana Reebok.

Sua rival, Puma, tomou a mesma decisão porque “é essencial para nós que todos os nossos parceiros defendam nossos valores fundamentais e se oponham ao discurso de ódio”, segundo um comunicado.

Cerca de 200 marcas, entre elas Coca-Cola, Levis, Starbucks e Unilever decidiram boicotar o Facebook.

Organizações como a Liga Antidifamação (ADL) e a associação de defesa dos direitos dos afroamericanos NAACP, pediram aos anunciantes que boicotem o Facebook durante julho para pressioná-lo a regular melhor os grupos que o utilizam para incitar ao ódio, racismo ou violência.

A maior rede social do mundo enfrenta há semanas uma forte pressão por parte da sociedade civil, assim como de alguns de seus funcionários, usuários e clientes para ser mais intransigente com os conteúdos de ódio.