Adeus à Faria Lima? Winebrands pede falência do Eataly, diz jornal

A Winebrands, uma das maiores importadoras de vinhos do país, entrou com pedido de falência contra o Eataly, segundo o jornal Valor Econômico nesta sexta-feira, 2. Segundo a reportagem, a empresa teria aberto um processo na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo por causa do não pagamento de uma dívida de R$ 82,2 mil.

Na ação, a Winebrands teria mencionado “tentativa frustrada de recebimento amigável” e chamado a distribuidora, o Eataly, de “empresa devedora contumaz e insolvente”, e com valores “astronômicos de débitos”.

Ainda segundo o processo movido pela Winebrandes, há 634 protestos contra o Eataly, que somam somando valor superior a R$ 8 milhões.

Recuperação judicial

A distribuidora Eataly fez parte do do processo de recuperação judicial da SouthRock Capital, dono da Starbucks. Porém, em dezembro, a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo acolheu o pedido do SouthRock sem incluir o Eataly.

Segundo o Valor Econômico, caso o Eataly ficasse na recuperação judicial, uma negociação para a venda do ativo, que já estava em andamento, seria prejudicada.