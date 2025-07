‘Acordo 4h e trabalho 7 dias por semana’: a rotina do CEO da empresa mais valiosa do mundo

Jensen Huang, o bilionário CEO e cofundador da Nvidia, costumava se preocupar com a falta de tempo para realizar tudo o que desejava. Hoje, ele reflete sobre essa preocupação e, de forma surpreendente, diz que o tempo é suficiente. "Há muito tempo. Se você priorizar corretamente e não deixar o Microsoft Outlook controlar seu tempo, há bastante tempo", revelou no podcast "Acquired" no ano passado.

Em relação ao seu eu mais jovem, Huang acredita que ele provavelmente discordaria dessa visão. Contudo, para ele, é possível realizar tudo o que se deseja quando se aprende a "priorizar o tempo com muito cuidado", tanto no trabalho quanto na vida pessoal. "Simplesmente não faça tudo. Priorize sua vida. Faça sacrifícios. Não deixe o Outlook controlar o que você faz todos os dias", aconselhou o executivo.

Mas chegar ao cargo e manter a empresa nos trilhos é resultado de uma rotina de esforços. Que começa, disse o CEO, antes do sol nascer.

A rotina de Huang e sua dedicação à cultura da Nvidia

Huang começa seus dias às 4 da manhã para se exercitar e passar tempo com a família antes de iniciar uma jornada de trabalho — que normalmente dura 14 horas, conforme reportado pelo Financial Times em 2020. No trabalho, ele se concentra nas áreas onde pode causar o maior impacto positivo, como "planejamento de produtos e estratégias" e na coleta de feedback de clientes sobre os produtos.

O CEO faz questão de se reunir com os colaboradores, muitas vezes durante as refeições no refeitório da Nvidia. Ele acredita que sua principal função, e a responsabilidade mais importante que tem, é ser o "guardião da cultura" da empresa. "Eu tento passar o máximo de tempo possível nas coisas que acredito que terão uma influência duradoura em nossa empresa", disse Huang em 2003.

Aprender a priorizar responsabilidades, tanto no trabalho quanto no tempo livre, pode aumentar a produtividade e criar um equilíbrio mais satisfatório entre a vida profissional e pessoal. Estudos mostram que uma gestão eficaz do tempo contribui diretamente para o bem-estar e a realização.

Na Nvidia, Huang espera que seus colaboradores sigam o mesmo princípio. De acordo com informações do Business Insider, os funcionários da empresa são incentivados a escrever as principais prioridades semanalmente em e-mails para os gerentes e para Huang. O objetivo é melhorar o foco e a produtividade da equipe.

Perfeccionismo leva ao sucesso?

Com quase 30 anos de experiência, Huang, que transformou a Nvidia em uma gigante do setor de tecnologia avaliada em cerca de US$ 2,7 trilhões, se descreve como um "perfeccionista" e um chefe "exigente". Reconhece, inclusive, que não é fácil trabalhar sob sua liderança.

Não é surpreendente que o executivo tenha, no passado, se preocupado com a falta de tempo disponível para as tarefas diárias. Em 2003, durante um discurso na Universidade de Stanford, Huang brincou sobre sacrificar o sono para ter mais tempo. "Essa é sempre uma boa opção: cria mais tempo quando você não dorme", disse ele na época.

Apesar do sacrifício do sono, Huang compreendeu, desde cedo, a importância de controlar o próprio tempo. "Como CEO, seu tempo nem sempre é seu, então você precisa ter a disciplina para torná-lo seu", explicou ele em 2003. Também revelou que frequentemente chega ao escritório e pede ao assistente para limpar a agenda para recuperar esse tempo.