Ações do conglomerado indiano Adani sobem após anunciar reembolso de créditos

As ações do conglomerado indiano Adani, de propriedade do homem que já foi o mais rico da Ásia, subiram até 25% nesta terça-feira, 7, depois que o grupo anunciou o reembolso de US$ 1,1 bilhão de créditos.

O grupo, do magnata Gautam Adani, perdeu cerca de US$ 120 bilhões em valor, após ser acusado de fraude pela empresa americana Hindenburg Research em 24 de janeiro.

A alta de hoje da Adani Enterprises e de outras subsidiárias do conglomerado permitiu reduzir a perda total para US$ 112 bilhões, disse a Bloomberg.

As acusações e as perdas que se seguiram geraram dúvidas sobre a capacidade do grupo de se financiar e saldar suas dívidas. Na semana passada, cancelou uma venda de ações e, segundo alguns relatos, uma emissão de títulos.

Ontem, porém, Adani garantiu que pagará US$ 1,1 bilhão em empréstimos, um anúncio que tranquilizou os investidores e fez as ações de sua empresa matriz subirem até 25% nesta manhã, moderando-se na sessão da tarde.

Mesmo assim, o valor dos títulos da Adani Enterprises ainda é menos da metade do início do ano.

A fortuna pessoal de Gautam Adani caiu pela metade, passando do terceiro para o 17º lugar na lista da revista Forbes das pessoas mais ricas do mundo. Também perdeu a posição de maior fortuna da Ásia.